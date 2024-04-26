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Выборы президента США ,  
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Трамп предложил Байдену дебаты в суде

Дональд Трамп предложил президенту США Джо Байдену провести дебаты в суде
Сюжет
Выборы президента США
Сюжет
Суд над Трампом
Байден долгое время уклонялся от темы дебатов, опасаясь, что Трамп снова будет нарушать правила их проведения, но в результате дал свое согласие. Экс-президент следом предложил встретиться на заседании по делу о порноактрисе
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Dave Sanders / Reuters)

Дебаты перед выборами президента США можно провести в суде, предложил фаворит на получение номинации от Республиканской партии Дональд Трамп действующему президенту Джо Байдену. Приглашение он опубликовал в своей соцсети The Truth.

Поводом для публикации стало согласие Байдена на дебаты, он впервые ясно дал понять, что готов к ним. Трамп в своем посте назвал действующего президента мошенником и усомнился в его словах. Затем он предложил устроить дебаты сегодня в Нью-Йорке во время заседания суда по делу против себя и транслировать происходящее по телевидению. 

Другими вероятными площадками для дебатов он назвал свои митинги перед сторонниками в начале следующей недели 29, 30 апреля или 1 мая в штате Мичиган.

«Я жду», — резюмировал Трамп.

Официальная комиссия по президентским дебатам еще полгода назвала даты дебатов двух политиков, которые получат номинации от своих партий: 16 сентября, 25 сентября, 1 октября и 9 октября. Эта внепартийная группа занимается их организацией с 1988 года, ключевые кандидаты на пост президенты ежегодно встречаются на дебатах с 1976 года, они транслируются по телевидению.

«Если и есть что-то, с чем американцы могут согласиться в это поляризованное время, так это то, что ставки на этих выборах исключительно высоки», — отметила комиссия.

Голосование состоится в ноябре 2024 года. По данным опроса Reuters, проведенного ранее в апреле, Байден опережает Трампа среди зарегистрированных избирателей с 41% против 37%.

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Политика
Джо Байден

Трамп неоднократно вызывал Байдена на дискуссию и подчеркивал, что готов к этому «в любое время, в любом месте». Президент США и его предвыборный штаб, однако, несколько месяцев отказывались сообщить о перспективах проведения предвыборных дебатов.

В частности, полтора месяца назад Байден связывал такую возможность с тем, как себя будет вести Трамп. «Если бы я был на его месте, я бы тоже хотел поспорить со мной. Ему больше нечего делать», — шутил он. Как уточнял New York Times, демократы опасаются, что Трамп снова нарушит правила проведения дебатов. В 2020 году, во время предыдущих выборов президента, Байден и Трамп дебатировали дважды. Тогда Трамп отказывался следовать указаниям модератора Криса Уоллеса, после чего комиссия наделила модератора правом отключать микрофон одному из политиков, если он говорил во время, отведенное конкуренту.

Однако 26 апреля президент, в ответ на вопрос, будет ли он дебатировать с Трампом, ответил: «Буду. Не знаю, где и когда, но я буду счастлив подебатировать с ним».

Согласие Байдена, похоже, было спонтанным, а не запланированным объявлением о смене стратегии его кампании, рассказал New York Times осведомленный и высокопоставленный член Демократической партии.

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Дональд Трамп

В начале апреля пять крупнейших телеканалов (ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News) и агентство Associated Press обратились к предвыборным штабам Байдена и Трампа с призывом провести дебаты. «Всеобщие предвыборные дебаты имеют богатую традицию в американской демократии, сыграв жизненно важную роль на всех президентских выборах за последние 50 лет, начиная с 1976 года. На каждых из этих выборов десятки миллионов людей смотрели, как кандидаты обсуждают свои взгляды, соперничая за голоса американских граждан», — говорилось в письме.

Против Трампа в суде Манхэттена сейчас рассматривается дело, касающееся обвинений в фальсификациях документации для сокрытия сексуального скандала с участием порнозвезды. Трампа обвиняют по 34 пунктам. Таким образом, 77-летнего политика могут приговорить к наказанию в виде испытательного срока или тюремному заключению сроком до четырех лет.

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Елена Чернышова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден Дональд Трамп США дебаты суд
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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