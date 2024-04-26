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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве эвакуировали две больницы из-за видео с «анонсом удара»

В Киеве экстренно эвакуировали две больницы из-за видео с «анонсом удара»
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава КГБ Белоруссии накануне заявил, что террористы «избрали своим логовом» две киевские больницы, а также озвучил их адреса. В Киеве объявили эвакуацию из этих медучреждений, СБУ обвинила Минск в «игре на стороне России»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Киева начали срочную эвакуацию из двух медицинских учреждений, в том числе из детской больницы на улице Богатырской, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Сотрудников и пациентов больниц перевозят в другие учреждения города.

Причиной эвакуации чиновники назвали видео с угрозами, которое распространяется в соцсетях. «В интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И якобы в этих больницах находятся военные. Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы», — заявили в киевской ОВА.

О каком видео идет речь, в администрации не уточнили, однако, как пишут УНИАН и «Страна», это ролик с выступлением главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, в котором тот упомянул адреса двух больниц в Киеве.

«Все эти люди и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени, решительно и без колебаний. Среди террористов и их пособников есть убитые и раненые. Без сомнения, их настигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где спрятались за спины больных детей», — сказал Тертель, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания 25 апреля.

СБУ в своем телеграм-канале призвала «воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов как проявление информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России». «В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы», — объяснила спецслужба эвакуацию больных из киевских больниц.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Совбез Белоруссии предупредил об угрозе конфликтов на границе
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Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Киевом. При этом, по словам Лукашенко, России необходимо вести переговоры не с Украиной, а со «стоящими за ней силами». Комментируя сообщения о возможном участии Белоруссии в боевых действиях на Украине, Лукашенко неоднократно опровергал такую возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к переговорам с теми, «кто хочет мира». Путин предлагал для начала переговоров отменить декрет Зеленского, фактически запрещающий диалог.

В Киеве эвакуировали две больницы из-за видео с «анонсом удара»
В Киеве эвакуировали две больницы из-за видео с «анонсом удара»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
эвакуация больницы анонс Киев Белоруссия Военная операция на Украине
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