Зеленский уволил назначенного в марте командующего Силами поддержки ВСУ

Силы поддержки Украины включают в себя в том числе войска радиоэлектронной борьбы и инженерные войска. Яковец был назначен командующим войсками 4 марта. Теперь Зеленский своим указом освободил его от должности

Александр Яковец (Фото: mil.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Силами поддержки ВСУ Александра Яковца через полтора месяца после назначения на должность. Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины.

«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа. Причины его увольнения не уточняются.

Согласно другому указу, Яковца назначили главой администрации Государственной специальной службы транспорта.

Командование Сил поддержки ВСУ было создано в феврале 2020 года. Это отдельный род войск на Украине, в который входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы. Яковец был назначен командующим Силами поддержки ВСУ 4 марта. Ранее он был начальником управления инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ.

Перестановки в органах власти Украины продолжаются с начала 2024 года. Так, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с поста главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который тот занимал с 2019 года. На его место пришел Александр Литвиненко, ранее возглавлявший внешнюю разведку Украины, а Данилова назначили послом в Молдавии.

Несколько дней спустя Зеленский освободил от должностей двух замов руководителя офиса президента — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их должности были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская. Кроме того, глава государства уволил своего первого помощника Сергея Шефира, занимавшего этот пост с 2019 года, и трех внештатных советников.