Зеленский уволил назначенного в марте командующего Силами поддержки ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Силами поддержки ВСУ Александра Яковца через полтора месяца после назначения на должность. Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины.
«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа. Причины его увольнения не уточняются.
Согласно другому указу, Яковца назначили главой администрации Государственной специальной службы транспорта.
Командование Сил поддержки ВСУ было создано в феврале 2020 года. Это отдельный род войск на Украине, в который входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.
Яковец был назначен командующим Силами поддержки ВСУ 4 марта. Ранее он был начальником управления инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ.
Перестановки в органах власти Украины продолжаются с начала 2024 года. Так, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с поста главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который тот занимал с 2019 года. На его место пришел Александр Литвиненко, ранее возглавлявший внешнюю разведку Украины, а Данилова назначили послом в Молдавии.
Несколько дней спустя Зеленский освободил от должностей двух замов руководителя офиса президента — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их должности были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская. Кроме того, глава государства уволил своего первого помощника Сергея Шефира, занимавшего этот пост с 2019 года, и трех внештатных советников.
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