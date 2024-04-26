Фигурант дела замминистра обороны обжаловал свой арест

Сергея Бородина подозревают в получении крупной взятки: он, считает следствие, вместе с замминистра обороны получил ее «при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд» Минобороны. Ему грозит до 15 лет заключения

Сергей Бородин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Бизнесмен Сергей Бородин, проходящий по делу замминистра обороны Тимура Иванова, обжаловал свой арест, следует из карточки, опубликованной в базе Басманного суда.

Его отправили под арест 24 апреля. Как и Иванова, Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Предельное наказание по этой статье — лишение свободы на 15 лет. Защита Иванова также обжаловала арест.

В пресс-службе суда уточняли, что Бородин и Иванов, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, находясь в дружеских связях, «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

В базе данных СПАРК и «РБК Компании» человек с именем Сергей Бородин указан как генеральный директор АНО «Спортивный клуб «Красные звезды». На сайте Минобороны в 2019 году Тимур Иванов упоминался как капитан команды «Красные звезды» во время товарищеского матча по хоккею в Оренбурге.

Также человек с именем Сергей Бородин прежде был заместителем главы департамента расквартирования Минобороны. Два года назад его задержали по подозрению в хищении земель обороны и безопасности в Москве и области, отправив под домашний арест. Полковник признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, писал «Коммерсантъ», в том числе рассказал о других преступлениях, не связанных с этим уголовным делом. Расследование находилось на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

В деле замминистра обороны есть еще один фигурант, Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) и тоже арестовали. Следователи считают, что Фомин в составе организованной группы лиц освободил Иванова и Бородина от оплаты ремонта и реконструкции зданий для нужд Минобороны и тем самым способствовал получению взятки.

По словам адвоката Иванова Мурада Мусаева, обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Вину в получении взятки Иванов в суде не признал.

Министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности своего заместителя.