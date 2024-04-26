На Украине начали проверку мобилизации волонтера пьяными военкомами

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Львовский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) проверит действия своих сотрудников, задержавших волонтера и отправивших его в часть. Об этом сообщила служба по связям с общественностью ТЦК в своем телеграм-канале.

В военкомат прислали видео, на котором «зафиксированы противоправные действия со стороны работников ТЦК». «Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, происшествия выясняются», — заявили в ТЦК.

В военкомате рассказали, что 26 апреля представители ТЦК доставили туда военнообязанного гражданина. Он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

При этом «две гражданки, сопровождавшие военнообязанного, систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт», утверждают в военкомате. Там сочли такое поведение препятствованием военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей.

Ранее издание «Страна» сообщило, что в соцсетях появилось видео конфликта с пьяными сотрудниками ТЦК во Львовской области. По данным издания, военкомы задержали волонтера, который возвращался из Польши, куда перевез бездомных собак из районов, расположенных вблизи зоны боевых действий на Украине.

Женщины на видео утверждают, что сотрудники ТЦК пьяны, «кидаются на людей, матерят их и озвучивают угрозы». Украинки вызвали полицию. «Страна» отметила, что волонтер уже прошел военно-врачебную комиссию и 27 апреля его отправят в воинскую часть.

Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, которыми в том числе предусматриваются снижение возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, создание электронного кабинета призывников и отмена категории ограниченно годных.