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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о 6 населенных пунктах без света после обстрела

Гладков: в Белгородской области обстреляли поселок Прилесье
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По данным Гладкова, пострадавших в результате атаки нет. Из-за повреждения ЛЭП без света остались шесть населенных пунктов. После согласования с Минобороны аварийные бригады приступят к ремонту линии электропередачи, подчеркнул губернатор.

Над Белгородской областью сбили два снаряда «Ольха»
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Фото:Global Look Press

В Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках дронов. В частности, утром 26 апреля силы ПВО сбили над территорией региона два реактивных снаряда «Ольха». В ночь на 26 апреля в Белгороде и ближайших к нему районах объявили ракетную опасность.

В результате обстрелов и атак БПЛА в регионе с начала военной операции погибли 120 мирных жителей, включая 11 детей, заявил 22 апреля Гладков. По его данным, ранения получил 651 человек, в том числе 51 ребенок.

Гладков сообщил о 6 населенных пунктах без света после обстрела
Гладков сообщил о 6 населенных пунктах без света после обстрела

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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