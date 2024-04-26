Гладков сообщил о 6 населенных пунктах без света после обстрела

Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По данным Гладкова, пострадавших в результате атаки нет. Из-за повреждения ЛЭП без света остались шесть населенных пунктов. После согласования с Минобороны аварийные бригады приступят к ремонту линии электропередачи, подчеркнул губернатор.

В Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках дронов. В частности, утром 26 апреля силы ПВО сбили над территорией региона два реактивных снаряда «Ольха». В ночь на 26 апреля в Белгороде и ближайших к нему районах объявили ракетную опасность.

В результате обстрелов и атак БПЛА в регионе с начала военной операции погибли 120 мирных жителей, включая 11 детей, заявил 22 апреля Гладков. По его данным, ранения получил 651 человек, в том числе 51 ребенок.