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Политика ,  
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Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж

Военная техника проехала по центру Москвы перед репетицией парада Победы

Военная техника проехала по центру Москвы перед репетицией парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Среди образцов — пусковые установки ракетных комплексов «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 и комплексы с баллистическими ракетами «Ярс», а также бронеавтомобили семейства «Тайфун»
Бронетранспортер БТР-82А (на переднем плане)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бронетранспортер БТР-82А (на переднем плане)

Платформа с танком Т-34-85 во время проезда по Тверской улице
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Платформа с танком Т-34-85 во время проезда по Тверской улице

Женщина наблюдает за проездом военной техники с балкона своего дома
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Женщина наблюдает за проездом военной техники с балкона своего дома

Зенитно-ракетная система С-400
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Зенитно-ракетная система С-400

Проезд колонны&nbsp;зенитно-ракетных&nbsp;систем&nbsp;С-400
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проезд колонны зенитно-ракетных систем С-400

Военнослужащий на бронеавтомобиле&nbsp;&laquo;Тигр&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Военнослужащий на бронеавтомобиле «Тигр»

Бронеавтомобиль семейства &laquo;Тайфун&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бронеавтомобиль семейства «Тайфун»

Сотрудник полиции у пусковой установки подвижного ракетного комплекса &laquo;Ярс&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сотрудник полиции у пусковой установки подвижного ракетного комплекса «Ярс»

Автономная пусковая установка ПГРК &laquo;Ярс&raquo; на репетиции парада на Земляном Валу
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» на репетиции парада на Земляном Валу

Военнослужащие у бронеавтомобилей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Военнослужащие у бронеавтомобилей

Оперативно-тактический ракетный комплекс &laquo;Искандер-М&raquo; в колонне военной техники
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» в колонне военной техники

Оперативно-тактический ракетный комплекс &laquo;Искандер-М&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Колонна военной техники перед репетицией парада
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Колонна военной техники перед репетицией парада

Генеральная репетиция парада состоится 4 мая. Во время нее и самого парада Победы в Москве ограничат продажу алкоголя в центре и закроют магазины и заведения общепита на Тверской и частично на 1-й Тверской-Ямской, сообщили РБК в префектуре ЦАО
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Генеральная репетиция парада состоится 4 мая. Во время нее и самого парада Победы в Москве ограничат продажу алкоголя в центре и закроют магазины и заведения общепита на Тверской и частично на 1-й Тверской-Ямской, сообщили РБК в префектуре ЦАО

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
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мультимедиа Парад Победы военная техника репетиция парада 9 Мая Ярс Искандер
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