Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж

Генеральная репетиция парада состоится 4 мая. Во время нее и самого парада Победы в Москве ограничат продажу алкоголя в центре и закроют магазины и заведения общепита на Тверской и частично на 1-й Тверской-Ямской, сообщили РБК в префектуре ЦАО