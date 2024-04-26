Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж
Военная техника проехала по центру Москвы перед репетицией парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Среди образцов — пусковые установки ракетных комплексов «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 и комплексы с баллистическими ракетами «Ярс», а также бронеавтомобили семейства «Тайфун»
Бронетранспортер БТР-82А (на переднем плане)
Платформа с танком Т-34-85 во время проезда по Тверской улице
Женщина наблюдает за проездом военной техники с балкона своего дома
Зенитно-ракетная система С-400
Проезд колонны зенитно-ракетных систем С-400
Военнослужащий на бронеавтомобиле «Тигр»
Бронеавтомобиль семейства «Тайфун»
Сотрудник полиции у пусковой установки подвижного ракетного комплекса «Ярс»
Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» на репетиции парада на Земляном Валу
Военнослужащие у бронеавтомобилей
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» в колонне военной техники
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»
Колонна военной техники перед репетицией парада
Генеральная репетиция парада состоится 4 мая. Во время нее и самого парада Победы в Москве ограничат продажу алкоголя в центре и закроют магазины и заведения общепита на Тверской и частично на 1-й Тверской-Ямской, сообщили РБК в префектуре ЦАО
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