Гуцул заявила, что ее час проверяли в аэропорту после визита в Россию

Гуцул заявила, что ее час проверяли в аэропорту после визита в Россию

Главу Гагаузии Евгению Гуцул подвергли тщательной проверке в аэропорту Кишинева после возвращения из России. Об этом она сама рассказала корреспонденту ТАСС.

«Около часа меня держали в аэропорту, досматривая вещи. Сначала хотели допросить, но до этого не дошло, решили отпустить», — сказала Гуцул. Она заявила, что правоохранители задержали в аэропорту ее советников, которые прибыли вместе с ней из Москвы.

По словам Гуцул, на членов исполкома хотят составить протокол. По какому поводу, она не уточнила. Глава Гагаузии вызвала в аэропорт адвоката.

Как сообщает ТАСС, около сотни сторонников Гуцул встречали ее на выходе из аэропорта Кишинева, куда она прибыла после съезда оппозиции в Москве. Участники съезда критиковали власти Молдавии. После прибытия Гуцул из России в аэропорту Кишинева объявили эвакуацию.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии 24 апреля предъявила Гуцул обвинения. Башкана Гагаузии подозревают в систематическом вывозе из России в Молдавию денег для финансирования запрещенной в стране партии «Шор».

Также ее подозревают в координации деятельности некоторых офисов партии. По данным следствия, политик отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе в 2022 году.