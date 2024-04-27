Московского педиатра отправили в СИЗО по статье о фейках про армию

Московского врача-педиатра арестовали по делу о фейках: следствие настаивает, что она покинула регион без уведомления, ее адвокат говорит, что такого требования к ней не было. Дело завели по заявлению вдовы российского военного

Тушинский районный суд Москвы ужесточил меру пресечения врачу-педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации об армии (ч. 1 ст. 297.3), и отправил ее в СИЗО, сообщил РБК ее адвокат Оскар Черджиев.

«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же постановление суда будет обжаловано. Ранее в отношении нее был избран запрет определенных действий, который позволял ей выезжать за пределы Москвы без всякого разрешения», — рассказал юрист.

Решение об аресте приняли потому, что она «без уведомления выехала в другой регион, чем создала условия, исключающие поддержание связи для проведения процессуальных действий», пересказал Черджиев позицию обвинения.

В феврале следствие уже просило арестовать педиатра, но суд отказал, постановив ограничить ее в действиях.

Дело против Буяновой завели после публикации в телеграм-канале Mash видео женщины, чей муж погиб в ходе военной операции на Украине. Она рассказывала, что привела семилетнего сына на прием, а когда ребенок «начал капризничать», педиатр поинтересовалась, с чем это связано. Мать сказала, что сын тоскует по отцу. Медик, по словам женщины, ответила, что военный был «законной целью для Украины», а также обвинила Россию в происходящем.

Буянова отрицает, что говорила подобное. По словам педиатра, ее оговорили.Адвокат врача говорил, что суду не предоставили аудиозапись приема, этот вопрос сняло следствие. «В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова. Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», — подчеркивал Черджиев.

У Буяновой прошли обыски, ее адвокат предоставил РБК видео, на котором видно разгромленную квартиру. «Не обращая на мои просьбы более аккуратно вести себя, проводить обыск, они [силовики] как будто умышленно все крушили, ломали, вытряхивали», — рассказывает на записи врач. Ее уволили из клиники, она подала иск о восстановлении на работе.

Изначально врачу вменяли публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (часть 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса). Но в окончательное обвинение включили мотив политической ненависти — часть 1 статьи 207.3 УК заменили на пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК. Теперь максимальное наказание может составить не пять лет колонии, а десять.