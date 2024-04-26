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Война с хуситами ,  
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Судно получило повреждения у берегов Йемена из-за ракетной атаки

Судно получило повреждения у берегов Йемена после ракетной атаки
Сюжет
Война с хуситами
Судно подверглось двум атакам у берегов города Аль-Муха, сообщило UKMTO. В британской компании Ambrey рассказали, что атака могла быть совершена на танкер, шедший под флагом Панамы из Приморска в Индию
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Судно получило повреждения в результате атаки у берегов Йемена, сообщило британское агентство по морской торговле UKMTO.

По данным UKMTO, судно подверглось двум атакам в 14 морских милях (26 км) к юго-западу от города Аль-Муха. В результате первого удара рядом с судном произошел взрыв, в ходе второй атаки оно было повреждено. Во втором случае было выпущено, предположительно, две ракеты.

В британской компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, сообщили, что были замечены три ракеты, передает Reuters. По данным фирмы, атака могла быть совершена на танкер, шедший под флагом Панамы из российского Приморска (Ленинградская область) в индийский Вадинар.

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«Танкер под панамским флагом, до смены владельца в ноябре 2023 года принадлежавший Великобритании, был ближайшим судном к месту наблюдения», — отметили в Ambrey. Там уточнили, что владелец судна зарегистрирован на Сейшелах и «занимается торговлей, связанной с Россией».

24 апреля йеменские хуситы заявили об обстреле противокорабельными ракетами американского коммерческого судна Maersk Yorktown в Аденском заливе. Кроме того, по их словам, был атакован дронами американский эсминец и израильское торговое судно Msc Veracruz. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) уточнило, что американские суда не пострадали при аатке, баллистическую ракету и беспилотники были сбиты.

С осени 2023 года хуситы продолжают нападения на торговые суда, проходящие через Красного моря и Аденский залив. Они объясняют атаки ответом на израильское наступление в секторе Газа и утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем. В ответ США и Великобритания начали наносить серии авиаударов по объектам хуситов в Йемене.
 

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