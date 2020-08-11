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Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5%

ВВП России во втором квартале, на который пришелся пик коронавирусного кризиса, упал на 8,5% в годовом выражении. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат. Антикризисные бюджетные расходы помогли смягчить падение экономики
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Валовой внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале 2020 года упал на 8,5% по отношению к тому же периоду годовой давности, сообщил Росстат. Это первая оценка глубины падения экономики во время пандемического кризиса от официальной госстатистики.

Она оказалась лучше, чем оценки Минэкономразвития (минус 9,6%) и Банка России (минус 9,5–10%). Оценка Росстата по ВВП за второй квартал лучше, чем ожидалось, говорит старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова: компания прогнозировала падение российского ВВП на 9,8% во втором квартале.

В первом квартале ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении. По отношению к четвертому кварталу 2019 года ВВП в первом квартале прибавил 0,27%, данных по падению экономики за второй квартал к первому пока нет. Формально, таким образом, Россия еще не вступила в рецессию (технически определяется как снижение два квартала подряд).

Факторы поддержки экономики в кризис

Предварительная оценка за второй квартал выполнена производственным методом (то есть как сумма добавленных стоимостей, созданных в отраслях экономики) и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, отмечает Росстат. Таким образом, малый бизнес в этой оценке напрямую не учитывается. На него приходится около 20% российской экономики. Росстат исходит из гипотезы, что малый бизнес развивается теми же темпами, что и крупные и средние предприятия.

Но, если эта гипотеза неверна, ВВП мог упасть глубже, чем оценил Росстат. Крупный бизнес получил значительную поддержку государства, а малый бизнес мог пострадать сильнее, рассуждает Слепцова.

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

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Экономике помогли рост в сельском хозяйстве (на него приходится около 3,7% добавленной стоимости) и более умеренное, чем предполагалось, падение инвестиционной активности, продолжает она. Росстат сообщил, что снижение темпов роста добавленной стоимости во втором квартале наблюдалось во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Оно выросло на 3,1% в годовом выражении.

  • В промышленном секторе падение составило 8,5% (наравне с общим сокращением ВВП), в том числе добыча полезных ископаемых упала на 10,3%;
  • розничный товарооборот сократился на 16,6%;
  • пассажирооборот транспорта — на 79%;
  • сфера общественного питания — на 48,9%.

Сокращение нефтедобычи оказало негативный эффект

Рейтинговое агентство Fitch оценило на прошлой неделе, что беспрецедентное сокращение добычи нефти в России по соглашению ОПЕК+ урежет экономический рост в 2020 году ориентировочно на 1 п.п. (спад ВВП России в текущем году прогнозируется на уровне 5,2%, а без сокращения добычи был бы на уровне 4,2%).

Масштаб падения экономики во втором квартале ожидаем с учетом итогов апреля и мая и небольшого «отскока» в июне, прокомментировала данные РБК глава Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. Немалый вклад в снижение ВВП внесло сокращение добычи нефти. Помимо карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавируса на сокращение экономики повлияло падение доходов населения и, как следствие, сокращение спроса, добавила Акиндинова.

«Падение оказалось не столь глубоким, как ожидалось, потому что были предприняты масштабные антикризисные меры, выросли расходы бюджета на поддержку предприятий и населения. ЦБ все это время активно снижал ставку, что смягчало условия в экономике», — подчеркнула Акиндинова.

Падение было бы сильнее, если бы не антикризисные бюджетные расходы, согласна Слепцова. В 2020 году Минфин планирует потратить 23 трлн руб. — на 3 трлн руб. больше, чем изначально было предусмотрено бюджетом. Относительно хорошая динамика в строительстве может быть связана с эффектом от снижения ставки ЦБ, а дополнительные расходы правительства, в том числе направленные в домохозяйства, помогли розничной торговле, говорит она.

Падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах, заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.

Авторы: Иван Ткачёв, Ольга Агеева
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