Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5%

ВВП России во втором квартале, на который пришелся пик коронавирусного кризиса, упал на 8,5% в годовом выражении. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат. Антикризисные бюджетные расходы помогли смягчить падение экономики

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Валовой внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале 2020 года упал на 8,5% по отношению к тому же периоду годовой давности, сообщил Росстат. Это первая оценка глубины падения экономики во время пандемического кризиса от официальной госстатистики.

Она оказалась лучше, чем оценки Минэкономразвития (минус 9,6%) и Банка России (минус 9,5–10%). Оценка Росстата по ВВП за второй квартал лучше, чем ожидалось, говорит старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова: компания прогнозировала падение российского ВВП на 9,8% во втором квартале.

В первом квартале ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении. По отношению к четвертому кварталу 2019 года ВВП в первом квартале прибавил 0,27%, данных по падению экономики за второй квартал к первому пока нет. Формально, таким образом, Россия еще не вступила в рецессию (технически определяется как снижение два квартала подряд).

Факторы поддержки экономики в кризис

Предварительная оценка за второй квартал выполнена производственным методом (то есть как сумма добавленных стоимостей, созданных в отраслях экономики) и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, отмечает Росстат. Таким образом, малый бизнес в этой оценке напрямую не учитывается. На него приходится около 20% российской экономики. Росстат исходит из гипотезы, что малый бизнес развивается теми же темпами, что и крупные и средние предприятия.