Президент Турции Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США

Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированную на 9 мая поездку в США и встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters и турецкий телеканал Oda TV.

По данным собеседника агентства, причина переноса визита неизвестна, новую дату поездки Эрдогана в Штаты объявят в скором времени.

Представители Белого дома и Госдепартамента США не предоставили комментариев по визиту Эрдогана, отмечает Reuters.

По информации Oda TV, причиной отмены поездки турецкого президента могло стать решение США выделить Израилю помощь в размере $26 млрд. Проект о дополнительной поддержке Израиля палата представителей американского конгресса приняла 20 апреля.

В начале апреля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что личная встреча Эрдогана и Байдена в США намечена на начало мая. По его словам, стороны обсудят войну Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Также в повестку намеревались включить украинский вопрос, в частности мирные переговоры между Москвой и Киевом.

26 апреля газета Hürriyet сообщила, что турецкая и американская стороны обсуждают детали визита Эрдогана в США. Поездка должна была состояться 9 мая.