Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированную на 9 мая поездку в США и встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters и турецкий телеканал Oda TV.
По данным собеседника агентства, причина переноса визита неизвестна, новую дату поездки Эрдогана в Штаты объявят в скором времени.
Представители Белого дома и Госдепартамента США не предоставили комментариев по визиту Эрдогана, отмечает Reuters.
По информации Oda TV, причиной отмены поездки турецкого президента могло стать решение США выделить Израилю помощь в размере $26 млрд. Проект о дополнительной поддержке Израиля палата представителей американского конгресса приняла 20 апреля.
В начале апреля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что личная встреча Эрдогана и Байдена в США намечена на начало мая. По его словам, стороны обсудят войну Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Также в повестку намеревались включить украинский вопрос, в частности мирные переговоры между Москвой и Киевом.
26 апреля газета Hürriyet сообщила, что турецкая и американская стороны обсуждают детали визита Эрдогана в США. Поездка должна была состояться 9 мая.
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