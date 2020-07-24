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ЦБ резко ухудшил прогноз по динамике потребления россиян в 2020 году

Регулятор уточнил прогноз динамики ВВП, сузив диапазон падения экономики в 2020 году до 4,5-5,5%. Вместе с тем ЦБ резко ухудшил оценку перспектив российских потребителей
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Банк России скорректировал среднесрочный прогноз развития российской экономики с учетом пандемического кризиса, существенно ухудшив оценку падения расходов домохозяйств на конечное потребление до 6,2-7,2% по итогам 2020 года (против сокращения на 1,6-3,6% согласно апрельскому прогнозу).

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные ограничения, включая самоизоляцию населения, привели к резкому сжатию спроса в экономике. По данным Росстата, сокращение розничного товарооборота в апреле составило 23,2% в годовом выражении, в мае — 19,2%, в июне, когда началось ослабление карантина, темпы сокращения розничной торговли замедлились до 7,7%. Вместе с тем реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении, что является рекордным сокращением с 1999 года.

Слабая динамика доходов населения сохраняет давление на бизнес: по оценкам, примерно 25% торговых центров находятся под угрозой закрытия, если не получат доступ к дополнительной помощи от государства, отмечают экономисты Альфа-банка. В целом, реальные располагаемые доходы идут по траектории снижения на 5% по итогам года, считают они.

ЦБ прогнозирует, что в целом расходы на конечное потребление сократятся на 3,8-4,8% по итогам текущего года. В 2021-2022 годах регулятор прогнозирует восстановление потребления.

Позитивный пересмотр по ВВП

Вместе с тем ЦБ сузил диапазон прогнозной динамики сокращения ВВП до минус 4,5-5,5% в 2020 году (в апреле ЦБ прогнозировал падение ВВП на 4-6%).

Минэкономразвития ожидает сокращения ВВП по итогам текущего года на 4,8%. Официальный макропрогноз ведомства до сих пор не утвержден.

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В 2021 году, согласно уточненному прогнозу ЦБ, темпы восстановительного роста экономики ожидаются в диапазоне 3,5-4,5%, что лучше апрельского прогноза (2,8-4,8%), в 2022 году — 2,5-3,5%, что также оптимистичнее предыдущей оценки (1,5-3,5%).

ЦБ повысил прогноз среднегодовой цены нефти Urals в 2020 году с $27 до $38 за барр. В 2021 году российская нефть будет стоить $40 вместо $35 за барр., на 2022 год прогноз оставлен неизменным на уровне $45.

Инфляция по итогам 2020 года будет на уровне 3,7-4,2%, в 2021 году рост потребительских цен может оказаться ниже таргета, прогноза ЦБ по инфляции в следующем году — 3,5-4%.

Банк России вместе с тем пересмотрел оценку платежного баланса и более не ожидает его дефицита: в 2020 году профицит счета текущих операций составит $2 млрд (в апреле ЦБ пролонгировал дефицит в объеме $35 млрд), в 2021 году профицит составит $3 млрд, в 2022 году - $10 млрд.

По всем прогнозам России не избежать падения ВВП по итогам года вследствие пандемического кризиса и обвала цен на нефть весной 2020 года. При этом оценки международных экспертов жестче российских властей: МВФ прогнозирует падение экономики России на 6,6% в 2020 году.

Автор: Юлия Старостина
Теги: ЦБ, ВВП России
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