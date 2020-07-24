ЦБ резко ухудшил прогноз по динамике потребления россиян в 2020 году

Регулятор уточнил прогноз динамики ВВП, сузив диапазон падения экономики в 2020 году до 4,5-5,5%. Вместе с тем ЦБ резко ухудшил оценку перспектив российских потребителей

Банк России скорректировал среднесрочный прогноз развития российской экономики с учетом пандемического кризиса, существенно ухудшив оценку падения расходов домохозяйств на конечное потребление до 6,2-7,2% по итогам 2020 года (против сокращения на 1,6-3,6% согласно апрельскому прогнозу).

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные ограничения, включая самоизоляцию населения, привели к резкому сжатию спроса в экономике. По данным Росстата, сокращение розничного товарооборота в апреле составило 23,2% в годовом выражении, в мае — 19,2%, в июне, когда началось ослабление карантина, темпы сокращения розничной торговли замедлились до 7,7%. Вместе с тем реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении, что является рекордным сокращением с 1999 года.

Слабая динамика доходов населения сохраняет давление на бизнес: по оценкам, примерно 25% торговых центров находятся под угрозой закрытия, если не получат доступ к дополнительной помощи от государства, отмечают экономисты Альфа-банка. В целом, реальные располагаемые доходы идут по траектории снижения на 5% по итогам года, считают они.

ЦБ прогнозирует, что в целом расходы на конечное потребление сократятся на 3,8-4,8% по итогам текущего года. В 2021-2022 годах регулятор прогнозирует восстановление потребления.