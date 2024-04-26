В аэропорту Кишинева объявили эвакуацию после прибытия Гуцул из России

В аэропорту Кишинева объявили эвакуацию после прибытия Гуцул из России

Фото: Wikimedia Commons

В аэропорту Кишинева, куда прилетела башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, на несколько минут объявили эвакуацию. Об этом РБК сообщили в call-центре воздушной гавани.

«Была эвакуация. Это была необходимая мера», — рассказала собеседница РБК.

Гуцул прилетела в Кишинев после визита в Москву. Глава Гагаузии сообщила ТАСС, что в аэропорту ее вещи осматривали около часа. Ее отпустили, но силовики задерживают в аэропорту ее советников, заявила она.

24 апреля Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Гуцул обвинения. Башкана Гагаузии подозревают в систематическом вывозе из России в Молдавию денег для финансирования запрещенной в стране партии «Шор». Также ее подозревают в координации деятельности некоторых офисов партии. По данным следствия, политик отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе в 2022 году.

21–22 апреля Гуцул участвовала в съезде молдавской оппозиции в Москве. В рамках встречи политики учредили блок «Победа», который выступает против евроинтеграции Молдавии.

После возвращения на родину участники съезда сообщили о допросах силовиков в аэропорту Кишинева. У некоторых делегатов конфисковали деньги. В произошедшем оппозиционеры обвинили администрацию президента Молдавии Майи Санду и правящую Партию действия и солидарности.