«Яндекс» назвал важнейшие для россиян события и людей 2019 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 62,58 (+0,05) Quote, 13:19
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 69,69 (+0,01) Quote, 13:19
Госдума приняла закон о ввозе незарегистрированных в России лекарств Общество, 15:40 В Волгоградской области и Якутии 31 декабря сделали выходным Общество, 15:30 «Вышел срок годности». Как за океаном отреагировали на уход Ковальчука Спорт, 15:27 FedEx снизила годовой прогноз по прибыли: почему акции рухнули на 7% Quote, 15:19 Подозрения в контрабанде компании Гуцериева. Главное Бизнес, 15:18 Фонд Калви ответил на слова Аветисяна о готовности к мировому соглашению Финансы, 15:17 СМИ узнали о продлении «Спартаком» контракта с бразильским нападающим Спорт, 15:14 Карьера с пеленок: как развивается рынок тестов на врожденные способности Pro, 15:12 Cash management: зачем он нужен крупным компаниям Партнерский материал, 15:09 В Кремле оценили слова начальника Генштаба о подготовке НАТО к конфликту Политика, 15:07 В Кремле назвали главное событие 2019 года Общество, 15:07 Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании дочери мужчину из Ленобласти Общество, 15:02 Вперед, в 60-е: каким будет обновленный Дворец пионеров в Москве Недвижимость, 15:00  Серфинг-тур или курсы актерского мастерства: 10 идей для нового года РБК и OPPO, 14:50
Технологии и медиа ,  
0 
«Яндекс» назвал важнейшие для россиян события и людей 2019 года
Чтобы составить рейтинг, эксперты «Яндекса» выяснили, какие люди и события в 2019 году упоминались в запросах пользователей намного чаще обычного
Яндекс YNDX ₽2 640 -0,75% Купить
Пожар в соборе Парижской Богоматери (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Аналитики поискового сервиса «Яндекс» назвали важнейшие темы 2019 года, которые были в центре внимания россиян с января и до начала декабря. При составлении рейтингов значение имела не столько частота упоминания тех или иных лиц и событий в запросах, сколько рост числа запросов о них по сравнению со средним уровнем.

«Топ, составленный просто по числу запросов, ничего не говорил бы про уходящий год: в список людей каждый год попадали бы те, кого стабильно показывают по телевизору, в список событий — праздники и ежегодные спортивные соревнования. Поэтому мы смотрим не на общее число связанных с той или иной темой запросов, а на то, как выросло это число по сравнению с прошлым годом. Общая масса такой волны, поднимающейся над обычным уровнем интереса, и определяет место темы в топе», — объясняют составители рейтинга.

Выяснилось, что наиболее интересующим пользователей «Яндекса» событием 2019 года были президентские выборы на Украине. В «Яндексе» активно искали информацию о рейтинге кандидатов и проведении дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, но чаще пользователи просто интересовались, кто стал президентом Украины.

В топ-10 наиболее интересующих россиян событий, по данным «Яндекса», также вошли:

Лица 2019 года

Среди публичных персонажей пользователей «Яндекса» больше всего интересовал Владимир Зеленский, превратившийся в 2019 году из бывшего квнщика и актера-комика в политика и президента Украины. Направляя запросы в «Яндекс», россияне активно интересовались биографией Зеленского, его личной жизнью, семьей, женой и особенно ростом.

В десятку людей года вместе с Зеленским вошли:

  • японский гейм-дизайнер, сценарист и продюсер компьютерных игр Хидео Кодзима, типичный запрос — «кто такой кодзима и почему он гений»;
  • экоактивистка Грета Тунберг — «грета турнберг болезнь диагноз»;
  • актер, исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс — «хоакин феникс шрам над губой откуда»;
  • певица Билли Айлиш — «билли эйлиш в купальнике»;
  • турецкий актер Али Эрсан Дуру — «али эрсан дуру личная жизнь фото»;
  • юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь — «кто такая любовь соболь на самом деле»;
  • российский актер Антон Батырев — «антон батырев личная жизнь жена»;
  • российская актриса Александра Никифорова — «александра никифорова развод»;
  • чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев — «сколько лет михаилу кокляеву».

Умершие в 2019 году

Среди людей, умерших в 2019 году, аудиторию «Яндекса» больше всего интересовала певица Юлия Началова, скончавшаяся в середине марта. Причиной смерти Началовой называли остановку сердца после заражения крови. В своих запросах россияне интересовались, «что было с руками у юлии началовой», и искали, где можно послушать ее песни.

В топ-10 важнейших для россиян людей, умерших в 2019 году, вошли также:

Спортивные события

Среди спортивных событий пользователей «Яндекса» в 2019 году больше всего заинтересовал бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, который состоялся 7 сентября и закончился победой российского спортсмена. Трансляцию поединка на «Первом канале» посмотрели более 750 тыс. человек, или 23,7% всех находившихся в это время у экранов телезрителей старше четырех лет.

Кроме того, в топ-10 спортивных событий вошли:

Фильмы, мультфильмы и сериалы

Среди вышедших в 2019 году фильмов пользователей «Яндекса» больше заинтересовал российский военно-приключенческий боевик Алексея Сидорова «Т-34». Премьера в кинотеатрах состоялась 1 января 2019 года, а 9 мая он был показан по телевидению. По данным Бюллетеня кинопрокатчика, всего в России и странах СНГ «Т-34» посмотрели более 9 млн зрителей, общий кассовый сбор фильма составил свыше $33,34 млн.

Остальная десятка самых популярных в «Яндексе» фильмов занята американцами:

Самым популярным в «Яндексе» сериалом ожидаемо стала «Игра престолов». Пользователей поисковой системы больше всего интересовало, как посмотреть сериал в России, а также исполнительница роли Арьи Старк.

Еще в десятку самых популярных сериалов вошли:

  • «Чернобыль» (США), типичный запрос — «валерий легасов об аварии на аэс»;
  • «Жуки» (Россия) — «где снимали жуки»;
  • «Султан моего сердца» (Турция) — «махмуд 2 и анна реальная история»;
  • «Ветреный» (Турция);
  • «Молодежка» (Россия);
  • «Дылды» (Россия);
  • «ИП Пирогова» (Россия);
  • «Другие» (Россия);
  • «Полярный» (Россия) — «город полярный на карте».

Список самых популярных в «Яндексе» мультфильмов возглавил ремейк культовой ленты 1994 года «Король Лев». Среди наиболее популярных в связи с ним запросов оказался необычный «иии иии иии иии король лев», с помощью которого люди, по всей видимости, искали музыку из фильма.

Кроме того, в топ-10 вошли мультфильмы:

  • «Как приручить дракона 3»;
  • «Тайная жизнь домашних животных 2»;
  • «Ванпанчмен»;
  • «Семейка Аддамс»;
  • «Рик и Морти»;
  • «Клинок, рассекающий демонов»;
  • «История игрушек 4»;
  • «Восхождение героя щита»;
  • «Отель «Хазбин».

Я вам спою

Самой востребованной пользователями «Яндекса» песней 2019 года признан «Пчеловод» российского музыкального дуэта RASA — супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко.

Кроме того, в первую десятку вошли:

  • «Зацепила» Александра Реввы, он же Артур Пирожков;
  • его же «Алкоголичка»;
  • «Сердцеедка» Егора Крида;
  • «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артёма Качера;
  • «Витаминка» Тимы Белорусских;
  • «Королева танцпола» от Джаро & Ханза;
  • «Любимка» от NILETTO;
  • «Принцесса» Бабека Мамедрзаева;
  • «Зацепила» от VERBEE.

В начале декабря Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире. Как выяснилось, чаще всего в российском сегменте интернета смотрели мультфильмы, комедийные шоу и фильм Юрия Дудя.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Яндекс», итоги года
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире
Общество
YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия
Технологии и медиа
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter