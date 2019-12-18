«Яндекс» назвал важнейшие для россиян события и людей 2019 года

Среди публичных персонажей пользователей «Яндекса» больше всего интересовал Владимир Зеленский, превратившийся в 2019 году из бывшего квнщика и актера-комика в политика и президента Украины. Направляя запросы в «Яндекс», россияне активно интересовались биографией Зеленского, его личной жизнью, семьей, женой и особенно ростом.
В десятку людей года вместе с Зеленским вошли:
- японский гейм-дизайнер, сценарист и продюсер компьютерных игр Хидео Кодзима, типичный запрос — «кто такой кодзима и почему он гений»;
- экоактивистка Грета Тунберг — «грета турнберг болезнь диагноз»;
- актер, исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс — «хоакин феникс шрам над губой откуда»;
- певица Билли Айлиш — «билли эйлиш в купальнике»;
- турецкий актер Али Эрсан Дуру — «али эрсан дуру личная жизнь фото»;
- юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь — «кто такая любовь соболь на самом деле»;
- российский актер Антон Батырев — «антон батырев личная жизнь жена»;
- российская актриса Александра Никифорова — «александра никифорова развод»;
- чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев — «сколько лет михаилу кокляеву».
Среди людей, умерших в 2019 году, аудиторию «Яндекса» больше всего интересовала певица Юлия Началова, скончавшаяся в середине марта. Причиной смерти Началовой называли остановку сердца после заражения крови. В своих запросах россияне интересовались, «что было с руками у юлии началовой», и искали, где можно послушать ее песни.
В топ-10 важнейших для россиян людей, умерших в 2019 году, вошли также:
Среди спортивных событий пользователей «Яндекса» в 2019 году больше всего заинтересовал бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, который состоялся 7 сентября и закончился победой российского спортсмена. Трансляцию поединка на «Первом канале» посмотрели более 750 тыс. человек, или 23,7% всех находившихся в это время у экранов телезрителей старше четырех лет.
Кроме того, в топ-10 спортивных событий вошли:
Фильмы, мультфильмы и сериалы
Среди вышедших в 2019 году фильмов пользователей «Яндекса» больше заинтересовал российский военно-приключенческий боевик Алексея Сидорова «Т-34». Премьера в кинотеатрах состоялась 1 января 2019 года, а 9 мая он был показан по телевидению. По данным Бюллетеня кинопрокатчика, всего в России и странах СНГ «Т-34» посмотрели более 9 млн зрителей, общий кассовый сбор фильма составил свыше $33,34 млн.
Остальная десятка самых популярных в «Яндексе» фильмов занята американцами:
Самым популярным в «Яндексе» сериалом ожидаемо стала «Игра престолов». Пользователей поисковой системы больше всего интересовало, как посмотреть сериал в России, а также исполнительница роли Арьи Старк.
Еще в десятку самых популярных сериалов вошли:
- «Чернобыль» (США), типичный запрос — «валерий легасов об аварии на аэс»;
- «Жуки» (Россия) — «где снимали жуки»;
- «Султан моего сердца» (Турция) — «махмуд 2 и анна реальная история»;
- «Ветреный» (Турция);
- «Молодежка» (Россия);
- «Дылды» (Россия);
- «ИП Пирогова» (Россия);
- «Другие» (Россия);
- «Полярный» (Россия) — «город полярный на карте».
Список самых популярных в «Яндексе» мультфильмов возглавил ремейк культовой ленты 1994 года «Король Лев». Среди наиболее популярных в связи с ним запросов оказался необычный «иии иии иии иии король лев», с помощью которого люди, по всей видимости, искали музыку из фильма.
Кроме того, в топ-10 вошли мультфильмы:
- «Как приручить дракона 3»;
- «Тайная жизнь домашних животных 2»;
- «Ванпанчмен»;
- «Семейка Аддамс»;
- «Рик и Морти»;
- «Клинок, рассекающий демонов»;
- «История игрушек 4»;
- «Восхождение героя щита»;
- «Отель «Хазбин».
Самой востребованной пользователями «Яндекса» песней 2019 года признан «Пчеловод» российского музыкального дуэта RASA — супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко.
Кроме того, в первую десятку вошли:
- «Зацепила» Александра Реввы, он же Артур Пирожков;
- его же «Алкоголичка»;
- «Сердцеедка» Егора Крида;
- «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артёма Качера;
- «Витаминка» Тимы Белорусских;
- «Королева танцпола» от Джаро & Ханза;
- «Любимка» от NILETTO;
- «Принцесса» Бабека Мамедрзаева;
- «Зацепила» от VERBEE.
В начале декабря Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире. Как выяснилось, чаще всего в российском сегменте интернета смотрели мультфильмы, комедийные шоу и фильм Юрия Дудя.