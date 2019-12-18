«Яндекс» назвал важнейшие для россиян события и людей 2019 года

Чтобы составить рейтинг, эксперты «Яндекса» выяснили, какие люди и события в 2019 году упоминались в запросах пользователей намного чаще обычного

Пожар в соборе Парижской Богоматери (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Аналитики поискового сервиса «Яндекс» назвали важнейшие темы 2019 года, которые были в центре внимания россиян с января и до начала декабря. При составлении рейтингов значение имела не столько частота упоминания тех или иных лиц и событий в запросах, сколько рост числа запросов о них по сравнению со средним уровнем.

«Топ, составленный просто по числу запросов, ничего не говорил бы про уходящий год: в список людей каждый год попадали бы те, кого стабильно показывают по телевизору, в список событий — праздники и ежегодные спортивные соревнования. Поэтому мы смотрим не на общее число связанных с той или иной темой запросов, а на то, как выросло это число по сравнению с прошлым годом. Общая масса такой волны, поднимающейся над обычным уровнем интереса, и определяет место темы в топе», — объясняют составители рейтинга.

Выяснилось, что наиболее интересующим пользователей «Яндекса» событием 2019 года были президентские выборы на Украине. В «Яндексе» активно искали информацию о рейтинге кандидатов и проведении дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, но чаще пользователи просто интересовались, кто стал президентом Украины.

В топ-10 наиболее интересующих россиян событий, по данным «Яндекса», также вошли: