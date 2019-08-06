Умерла фешен-директор ЦУМа Алла Вербер

По данным СМИ, смерть произошла из-за обширного инфаркта. Вербер рассказывала в прошлом в интервью, что победила рак

Алла Вербер (Фото: Наталия Шаханова / Global Look Press)

Фешен-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.

Она находилась в Италии, где ее госпитализировали. Геолокация последнего поста в ее Instagram — Форте-деи-Марми в Тоскане (фотография была выложена два дня назад). Вербер умерла на 62-м году жизни.

По данным портала Super.ru, у Вербер после продолжительной болезни отказали «все органы в один момент». Портал также пишет, что причиной смерти стал обширный инфаркт — он стал следствием анафилактического шока.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram со ссылкой на родственников Вербер, что женщину госпитализировали вечером 5 августа с диагнозом сепсис. Фешен-директор ЦУМа болела «весь год», у нее дважды было воспаление легких, добавила Собчак.

Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с 2002 года управляет ЦУМ в Москве. Она также работала фешен-директором универмага.