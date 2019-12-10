Умер Юрий Лужков

Юрий Лужков 18 лет был мэром Москвы. В российскую политику он вошел и в качестве одного из основателей партии «Отечество — Вся Россия», на базе которой была позднее создана «Единая России»

Юрий Лужков (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

На 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает «Вести.ru». РБК это подтвердил знакомый Лужкова.

Юрий Лужков руководил Москвой 18 лет, с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В 2010 году он был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с формулировкой «утрата доверия». После отставки Лужков занялся пчеловодством и в интервью представлялся владельцем фермерского хозяйства.

О смерти Лужкова в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин. «Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — написал он.

«У нас была многолетняя дружба, запомнилась всем. Он был для меня очень близким человеком. [Я с Лужковым] дружил, любил и помнить буду», — сказал РБК основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Евтушенков до создания АФК «Система» был начальником технического управления, руководителем главного управления по науке и технике Мосгорисполкома (в 1987-1988 годах), а в 1990 году стал председателем Московского городского комитета по науке и технике. Лужков в апреле 1990 года стал исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома, а затем его возглавил.