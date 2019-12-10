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Умер Юрий Лужков
Юрий Лужков 18 лет был мэром Москвы. В российскую политику он вошел и в качестве одного из основателей партии «Отечество — Вся Россия», на базе которой была позднее создана «Единая России»
Юрий Лужков (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

На 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает «Вести.ru». РБК это подтвердил знакомый Лужкова.

Юрий Лужков руководил Москвой 18 лет, с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В 2010 году он был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с формулировкой «утрата доверия». После отставки Лужков занялся пчеловодством и в интервью представлялся владельцем фермерского хозяйства.

О смерти Лужкова в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин. «Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — написал он.

«У нас была многолетняя дружба, запомнилась всем. Он был для меня очень близким человеком. [Я с Лужковым] дружил, любил и помнить буду», — сказал РБК основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Евтушенков до создания АФК «Система» был начальником технического управления, руководителем главного управления по науке и технике Мосгорисполкома (в 1987-1988 годах), а в 1990 году стал председателем Московского городского комитета по науке и технике. Лужков в апреле 1990 года стал исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома, а затем его возглавил.

Биография Лужкова

  • Лужков родился в Москве в 1936 году в семье рабочих. В 1958 году он закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.И.М. Губкина. В 1950-х годах Лужков успел поработать в студенческом отряде на целине в Казахстане.
     
  • Работать Лужков начал в НИИ пластмасс, начав с должности младшего научного сотрудника и став заместителем заведующего лаборатории. В 1964 году он перешел в Государственный комитет по химии и позднее работал в Минхимпроме. К 1986 году он стал стал начальником управления по науке и технике Министерства химической промышленности.
     
  • Политическую карьеру Лужков начал еще в советское время, вначале депутатом Моссовета, а затем — Верховного Совета СССР. В 1987 году он стал первым зампредседателя Мосгорисполкома, а в 1990 году возглавил его.
     
  • В ходе первых выборов мэра Москвы, на которых победил Гавриил Попов, Лужков стал вице-мэром и вскоре возглавил городское правительство. Однако в 1992 году Попов ушел в отставку, и Ельцин назначил градоначальником Лужкова, который таким образом совместил должности мэра и премьера городского правительства. Позднее он трижды побеждал на выборах мэра: в 1996 (получил 87% голосов), 1999 (69,8%) и в 2003 году (74,8%).
     
  • В 2010 году произошел публичный конфликт между Лужковым и президентом Дмитрием Медведевым. 27 сентября он отправил главе государства письмо, в котором предложил прекратить публичное давление или уволить его. 28 сентября Медведев подписал указ о досрочной отставке Лужкова.

«Он очень много сделал для нашего отечества и особенно для Москвы. В самый сложный период он практически начал восстанавливать столицу, очень много строил. Он человек недюжинной энергии, профессионал, очень добропорядочный... Он был своеобразным мотором, который очень много полезного и интересного сделал для нашего Отечества в целом, не говоря уже про Москву», — сказал РБК советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко, Александра Юшкявичюте
Теги: Юрий Лужков, Москва, политик
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