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Любовь Соболь и Грета Тунберг вошли в список женщин года Би-би-си
Всего в ежегодный список самых влиятельных женщин по версии телерадиокомпании вошли 100 человек. Единственной россиянкой стала юрист ФБК
Любовь Соболь (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Британская телерадиокомпания Би-би-си опубликовала свой ежегодный список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира. В этом году в него вошли юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и экоактивистка Грета Тунберг.

Соболь стала единственной россиянкой, которую авторы списка включили в перечень 2019 года. Би-би-си внесла ее в группу «лидеры», куда вошли еще 18 человек.

В разделе, посвященном юристу ФБК, указано, что она занимается расследованием возможных случаев коррупции в России, представляя свою работу в социальных сетях и на YouTube-канале с более чем миллионом подписчиков. Корпорация также напоминает, что Соболь и другие кандидаты от оппозиции не были допущены до участия в выборах в Мосгордуму, что привело к массовым акциям протеста в столице летом.

«В какой-то долгосрочной перспективе я верю, что мы победим. Мы будем защищать нашу страну. Россия будет свободной и счастливой», — приводит Би-би-си ее цитату.

16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг вместе с еще 13 женщинами оказалась в группе женщин, чья деятельность относится к защите окружающей среды. В 2018 году девушка начала устраивать акции протеста у здания парламента Швеции, призывая власти выполнять Парижское соглашение по климату. Свою акцию она назвала «Пятницы ради будущего» (Fridays for future). «То, что началось как забастовка одного человека, с тех пор распространилось на всемирный протест против изменения климата», — указывает Би-би-си.

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В этом году активистка приняла участие в саммите ООН по климату в Нью-Йорке, куда она добралась на парусной яхте. Выступая с трибуны ООН, она обвинила мировых лидеров в бездействии и отнятом у нее детстве. По ее словам, политики разговаривают только о деньгах и экономическом росте, в то время как человечество находится «на пороге массового вымирания».

В октябре Тунберг получила Международную детскую премию мира, а в марте шведские и норвежские политики номинировали активистку на Нобелевскую премию мира за вклад в экологическое движение.

В список Би-би-си также вошли ученые, спортсменки, деятели искусства, журналисты и правозащитники из разных стран.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Любовь Соболь, активисты, влиятельная женщина
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