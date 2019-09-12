Путин похвалил удушающий прием Нурмагомедова

Встретившись с бойцом в аэропорту Махачкалы, Путин поздравил его с победой над американцем Дастином Порье

Президент России Владимир Путин похвалил прием, который боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов применил в поединке с американцем Дастином Порье в Абу-Даби.

«Хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — сказал Путин Нурмагомедову, который вместе со своим отцом Абдулманапом Нурмагомедовым приехал в аэропорт Махачкалы, чтобы проводить приезжавшего в Дагестан президента.

В свою очередь Хабиб Нурмагомедов рассказал Путину о том, как проходил бой. В частности, он признался, что «во втором раунде чуть-чуть задержался в стойке», в результате чего пропустил удар, а потом решил пойти на хитрость.

«Немного шею отдать, чтобы он зашел на удушающий», — пояснил спортсмен. «Это опасно очень. Можно просто не заметить и «уснуть», — ответил Путин, много лет занимавшийся дзюдо.