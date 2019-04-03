Умер актер Алексей Булдаков

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,23 -0,07 EUR Бирж. 73,36 +0,20 Brent 69,64 +0,39% USD Нал. 65,63 64,79 EUR Нал. 73,80 72,91 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1243 +0,0042 BTC/USD Бирж. 5 024,09 +92,99 IMOEX 2 543,11 +0,61% RTSI 1 228,17 +0,98% DJIA 26 179,13 -0,30% Nasdaq 7 848,69 +0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Delta Air Lines $70 (+25,79%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,9%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Delta Air Lines $70 (+25,79%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,9%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 13:31
Без Рублевки: сколько стоят особняки в исторических поселках Подмосковья РБК и Элитная недвижимость, 15:03 Боровицкую башню реконструируют для удобства посещения Кремля Общество, 14:48 ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане Бизнес, 14:47 В посольстве России в Монголии назвали причину смерти Алексея Булдакова Общество, 14:46 Путин и Мантуров на Aurus приехали на открытие завода Mercedes Общество, 14:36  Саакашвили в фильме о жизни в Амстердаме признался в политической «ломке» Политика, 14:35 Почему мужские японские бренды — отличная инвестиция в гардероб Стиль, 14:35 Умер актер Алексей Булдаков Общество, 14:32 СМИ узнали о новом проекте санкций США за попытки повлиять на выборы Политика, 14:31 Mercedes запустил завод в России: 5 главных вопросов Авто, 14:25 Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей Общество, 14:20 Дворец спорта в Екатеринбурге подтвердил переход на работу Глацких Общество, 14:09 Турецкий клуб предложит €17 млн за хорватского легионера ЦСКА Спорт, 14:08 Полиция устроит проверку после избиения клиентки в «Почте России» веником Общество, 14:01
Общество ,  
0 
Умер актер Алексей Булдаков
Актер, сыгравший одну из главных ролей в цикле фильмов про особенности национальной охоты, умер во сне из-за оторвавшегося тромба. Актеру было 68 лет
Алексей Булдаков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Народный артист России Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров кино Союза кинематографистов.

​«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — сказал собеседник агентства.

Смерть актера подтвердили РБК президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов и представитель актера Ольга Кривенкова.

«Леша умер в Монголии. Он еще находится в Монголии, он был там как турист. Оторвался тромб. Мне позвонил генеральный директор Гильдии актеров, после чего я связался с Монголией, поскольку я там часто провожу что-то», — cообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов.

«Действительно, Алексей Иванович скончался в 2 часа ночи 3 апреля. Причина смерти — у него оторвался тромб. Алексей Иванович умер не приходя в сознание, это случилось в Монголии, сейчас мы заняты транспортировкой тела в Россию», — рассказала РБК Кривенкова.

«Это мой старый близкий друг, вы меня просто убили. Я не могу сейчас об этом говорить, я оглушен», — сказал Леонид Якубович, узнав от корреспондента РБК о смерти Булдакова.

В пресс-службе посольства России в Монголии РБК также подтвердили смерть актера, отметив, что тело Булдакова будет доставлено в Россию в ближайшие дни.

«Алексей Булдаков скончался в ночь со 2 на 3 апреля. Причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что на до конца недели он будет на родине», — заявили РБК в посольстве.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в кинематографе дебютировал в 1982 году, снявшись в фильме «Сквозь огонь». В последующие годы Булдаков снялся в десятках фильмов, среди которых были и такие картины, как сериал «Государственная граница», «Моонзунд», «Противостояние» и «Ширли-мырли». Однако наибольшую известность актеру принесла роль генерала Иволгина, сыгранная в фильмах цикла про особенности национальной охоты.

Авторы: Евгений Калюков, Егор Губернаторов, Екатерина Костина, Роман Кирьянов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter