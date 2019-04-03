Умер актер Алексей Булдаков

Актер, сыгравший одну из главных ролей в цикле фильмов про особенности национальной охоты, умер во сне из-за оторвавшегося тромба. Актеру было 68 лет

Алексей Булдаков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Народный артист России Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров кино Союза кинематографистов.

​«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — сказал собеседник агентства.

Смерть актера подтвердили РБК президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов и представитель актера Ольга Кривенкова.

«Леша умер в Монголии. Он еще находится в Монголии, он был там как турист. Оторвался тромб. Мне позвонил генеральный директор Гильдии актеров, после чего я связался с Монголией, поскольку я там часто провожу что-то», — cообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов.

«Действительно, Алексей Иванович скончался в 2 часа ночи 3 апреля. Причина смерти — у него оторвался тромб. Алексей Иванович умер не приходя в сознание, это случилось в Монголии, сейчас мы заняты транспортировкой тела в Россию», — рассказала РБК Кривенкова.