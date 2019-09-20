Двоих человек задержали возле военного объекта «Зона 51» в США

Как минимум двоих человек задержали возле «Зоны 51» в штате Невада, где расположена военно-испытательная база американских ВВС, сообщает агентство Associated Press.

К 18:00 мск 20 сентября примерно 75 человек собрались возле базы, откликнувшись на выдвинутую пользователем Facebook Метти Робертсом идею «штурмовать» секретный военный объект США, чтобы выяснить, содержатся ли там инопланетяне.

Согласно данным на странице мероприятия в Facebook, «штурм» должен начаться в пятницу в 22:00 (мск) и продлиться в течение двух дней. 21-летний Метти Робертс создал мероприятие «Штурм Зоны 51» на Facebook в качестве шутки, однако идея понравилась пользователям. По данным Los Angeles Times, страницу мероприятия в социальной сети в посетили 2 млн раз, а самого Робертса вызывали в ФБР для беседы.

Позднее инициатор «штурма» предложил вместо штурма «зоны 51» провести фестиваль Alienstock в ближайшем к военному объекту городу Рэйчел в округе Линкольн. По оценке властей, в мероприятии могут принять участие до 30 тыс. человек. В область «Зоны 51» направились полицейские и пожарные, которые будут дежурить там до окончания фестиваля, сообщал телеканал 8 News Now.

Как отмечает AP, Федеральное управление гражданской администрации США накануне мероприятия закрыло близлежащее воздушное пространство над зоной военной базы.