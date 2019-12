Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире

В России YouTube чаще всего смотрят, чтобы посмеяться над различными юмористами и пародистами

Фото: Danny Moloshok / AP

В Google Россия назвали самые популярные ролики в YouTube в этом году. Как выяснилось, чаще всего в российском сегменте интернета смотрели в 2019 году мультфильмы, комедийные шоу и фильм Юрия Дудя.

В России самым популярным видео на YouTube стал мультфильм «Чинилы и большой секрет» — пародия блогера Сыендука на сериал «Фиксики» (более 25 млн просмотров с середины марта). Сами «Фиксики» в рейтинге оказались на пятом месте.

На втором месте по популярности оказался фильм Юрия Дудя «Беслан.Помни», которому удалось обойти интервью певицы Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант», а также одно из выступлений Павла Воли «Про настоящих женщин». В десятку попали еще несколько юмористических роликов, а также видео «Что если 24 часа пролежать в напитках», собравшее более 20 млн просмотров.

Среди российских музыкальных видео первые два места занял Артур Пирожков с песнями «Зацепила» и «Алкоголичка». Далее идут «Грустный дэнс» в исполнении Artik&Asti feat. Артем Качер, «Сердцеедка» Егора Крида и «Пчеловод» RASA.

Что касается видео, ставших популярными по всему миру, то их оценивали по числу лайков. Первое место получил MrBeast с роликом Make This Video The Most Liked Video On Youtube, в котором участники забрасывают друг друга куриными яйцами. Далее идет свадебный ролик PewDiePie и видео O Dia em que Assisti Bird Box.

Среди музыкальных мировых видео больше всего лайков набрал Шон Мендес с композицией Senorita. Он обошел BTS (Boy with Luv) и BLACKPINK (Kill this Love).