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Сериал «Чернобыль» завоевал три премии «Эмми»
Создатель фильма посвятил награду погибшим в 1986 году при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Крэйг Мэйзин (Фото: Chris Pizzello / AP)

Сериал компании HBO «Чернобыль», повествующий о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, удостоился трех наград на церемонии вручения наград в области телевидения «Эмми» в Лос-Анджелесе. В частности, он был признан лучшим мини-сериалом года, обойдя в этой номинации в том числе «Побег из тюрьмы Дандемора», а также «Острые предметы».

Также награды получили режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин, сообщает Hollywood Reporter.

Мэйзин, получив статуэтку, заявил, что посвящает ее всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Главным фаворитом церемонии изначально был сериал «Игра престолов», который претендовал на награды в 14 номинациях. «Чернобыль» претендовал на шесть статуэток.

Автор: Артем Филипенок
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