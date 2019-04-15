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Общество ,  
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Пожар в соборе Парижской Богоматери. Онлайн

В соборе ​Парижской Богоматери в столице Франции произошел пожар. По предварительным данным, возгорание может быть связано с проходившими реставрационными работами. Информация о пострадавших не поступала

 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
22:32
Использование вертолетов при тушении пожара — не самое оптимальное решение, так как сброс воды с большой высоты мог бы полностью обрушить структуру собора Парижской Богоматери, пояснили в Главном управлении внутренней безопасности Франции. Это также повлекло бы за собой риск нанесения ущерба находящимся рядом зданиям, добавили в управлении.
22:18
По словам представителя собора, огонь не затронул реликвий, хранящихся там.

Одна из великих христианских реликвий, хранящихся в соборе, — Терновый венец Иисуса Христа. Его привез в собор король Франции Людовик IX 18 августа 1239 года. Его торжественный вынос из сокровищницы происходит в первую пятницу каждого месяца.

22:12
Пожар начался около 18 часов и быстро разошелся по всему зданию, рассказал РБК очевидец, парижский фотограф Мендель Делаби (Mendel Delabie). С воздуха не тушат: вертолеты есть, но они только снимают.
22:07
Огонь перекинулся на северную башню собора.
22:00

Собор до и после пожара.

Фото: Jacques Brinon / AP claire2clermont / Twitter

21:59
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал пожар в соборе «трагедией для наследия всего человечества».
21:50

«Вся близлежащая территория оцеплена, на площади собралось несколько тысяч человек, люди плачут, кто-то снимает, кто-то пришел с национальными флагами. Представитель собора Андре Фено сделал для СМИ сделал заявление, что горит весь собор и он вряд ли уцелеет, это я слышала от местных журналистов. Дым от собора еще идет, сейчас в воздухе есть один вертолет», — заявила РБК очевидец пожара Зара Муртазалиева.

Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам де Пари

21:50
Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино рассказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари горит и, вероятнее всего, будет разрушен.
21:41
В ЮНЕСКО заявили, что будут следить за ситуаций и постарается помочь «в сохранении и восстановлении этого важного наследства».
21:39
По словам госсекретаря министерства внутренних дел Лорана Нунеса, пострадавших в пожаре нет.
21:27
Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара в Нотр-дам.
21:25
На место событий прибыли президент и премьер-министр Франции — Эмманюэль Макрон и Эдуар Филипп, сообщает журналист Le Monde Седрик Пьетралунга.
21:24
«Пожар до сих пор не потушен, территория оцеплена, кругом много машин скорой помощи, жизнь в городе остановлена», — рассказал РБК очевидец пожара Андрей Войтович.
21:22
Как передает Le Monde со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия, по крайней мере два пожарных крана тушат возгорание со второго этажа здания.
21:20
По данным мэрии Парижа, пожар начался в задней части кровли здания, где проходили реставрационные работы, но быстро распространился на всю крышу. 
21:18
Прием посетителей в соборе заканчивается в 18:00. Это значит, что в момент поступления информации о пожаре доступ посетителей в здание собора был ограничен.
21:15
Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар: «Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, больше не осталось»
21:10

В апреле начались работы по реставрации здания. ​Высота сооруженных строительных лесов вокруг шпиля собора достигала 100 м, для ремонта со здания сняли 16 бронзовых фигур. Работы должны были завершить к 2022 году.

Собор был построен в 1345 году. В XIX веке поврежденный в ходе революции собор был отреставрирован, также был возведен новый шпиль и установлены статуи. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно его посещают до 13 млн туристов.

21:10
Вслед за шпилем обрушилась крыша собора, сообщает Reuter со ссылкой на очевидцев.
21:09
В посольстве России в Париже заявили РБК, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Пожар, Париж, Нотр-Дам
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