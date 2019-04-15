Пожар в соборе Парижской Богоматери. Онлайн

«Вся близлежащая территория оцеплена, на площади собралось несколько тысяч человек, люди плачут, кто-то снимает, кто-то пришел с национальными флагами. Представитель собора Андре Фено сделал для СМИ сделал заявление, что горит весь собор и он вряд ли уцелеет, это я слышала от местных журналистов. Дым от собора еще идет, сейчас в воздухе есть один вертолет», — заявила РБК очевидец пожара Зара Муртазалиева.

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