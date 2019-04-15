Пожар в соборе Парижской Богоматери. Онлайн

В соборе Парижской Богоматери в столице Франции произошел пожар. По предварительным данным, возгорание может быть связано с проходившими реставрационными работами. Информация о пострадавших не поступала
Одна из великих христианских реликвий, хранящихся в соборе, — Терновый венец Иисуса Христа. Его привез в собор король Франции Людовик IX 18 августа 1239 года. Его торжественный вынос из сокровищницы происходит в первую пятницу каждого месяца.
Собор до и после пожара.
«Вся близлежащая территория оцеплена, на площади собралось несколько тысяч человек, люди плачут, кто-то снимает, кто-то пришел с национальными флагами. Представитель собора Андре Фено сделал для СМИ сделал заявление, что горит весь собор и он вряд ли уцелеет, это я слышала от местных журналистов. Дым от собора еще идет, сейчас в воздухе есть один вертолет», — заявила РБК очевидец пожара Зара Муртазалиева.
В апреле начались работы по реставрации здания. Высота сооруженных строительных лесов вокруг шпиля собора достигала 100 м, для ремонта со здания сняли 16 бронзовых фигур. Работы должны были завершить к 2022 году.
Собор был построен в 1345 году. В XIX веке поврежденный в ходе революции собор был отреставрирован, также был возведен новый шпиль и установлены статуи. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно его посещают до 13 млн туристов.