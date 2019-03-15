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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Как Юлия Началова стала звездой 90-х в России
В начале марта певица Юлия Началова попала в больницу. Она была введена в искусственную кому, но, по словам представителя певицы, сейчас состояние улучшилось. Как Началова стала одной из самых известных певиц 1990-х — в обзоре РБК
Юлия Началова (Фото: ТАСС)
  • Юлия Началова родилась в 1981 году в семье музыкантов. Ее родители были артистами Воронежской государственной филармонии. Впервые на сцену Началова попала в пять лет. «Папа отрепетировал со мной номер, причем делал это с особым пристрастием. Другому ребенку пяти лет он сделал бы поблажку, но собственной дочери ни за что, все должно получиться так, чтобы комар носа не подточил. И вот уже я стою на сцене в концертном платье, которое сшила мне мама, и пою», — рассказывала певица в интервью.
  • Популярность Началовой принесло шоу «Утренняя звезда» — телевизионный конкурс для юных певцов, который она выиграла в 1992 году. Там же Началова познакомилась с певицей Ириной Понаровской и начала выступать с ней в турах. В 1995 году вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа», и певицу пригласили вести шоу «Там там новости».
  • В 14 лет Началова приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple-95 в Нью-Йорке, где ее конкурентками стали Кристина Агилера и Дина Браун. Несмотря на это, ей удалось завоевать Гран-при.

    Юлия Началова  (Фото: Николай Малышев / ТАСС)

  • В начале 2000-х Началова начала сниматься в кино: на экраны вышли фильмы «Герой ее романа», «Бомба для невесты», «Три мушкетера». Кроме этого певица вела программу «Субботний вечер», участвовала в шоу «Последний герой», «Один в один», «Наш выбор».
  • С 2008 года Началова работала в Америке с известным композитором Уолтером Афанасьевым, автором песен Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон. «Я знала все песни Уолтера Афанасьева, но даже подумать не могла, что когда-нибудь познакомлюсь с этим знаменитым композитором и музыкальным продюсером, работавшим со всеми американскими звездами. Он лауреат двух «Грэмми». В детстве все время крутила на магнитофоне два альбома — Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон. Там тоже были песни Афанасьева. Любимые кассеты чуть до дыр не стерлись. Подпевала Мэрайе и Уитни и мечтала стать знаменитой певицей. Однажды вот так же пела в своей комнатке в нашей маленькой квартирке в Чертаново и вдруг зарыдала — громко, взахлеб: «Господи, ну почему я родилась в России?» — рассказывала Началова. В 2013 году вышел их совместный альбом «Дикая бабочка» (Wild Butterfly).
  • Началова была в браке дважды. Впервые она вышла замуж в 19 лет за певца Дмитрия Ланского. В 2004 году пара рассталась. Вторым мужем певицы стал футболист Евгений Алдонин, в 2006 году у них родилась дочь Вера. В 2011 году Алдонин и Началова объявили о разводе.

    Юлия Началова и Евгений Алдонин

  • В январе 2019 года Началова рассказала о том, что долгое время борется с подагрой — болезнью суставов, которая приводит к их воспалению. В марте стало известно, что певица попала в больницу. По словам ее представителя, «после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок и ношения каблуков, Юлия попала в небольшую неприятность: она стерла ногу. Позже стало известно, что состояние Началовой ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. 15 марта менеджер певицы опровергал информацию об отеке у артистки мозга. Она по-прежнему находится в больнице, но ее состояние улучшилось, рассказала РБК PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Теги: музыка
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