Как Юлия Началова стала звездой 90-х в России

В начале марта певица Юлия Началова попала в больницу. Она была введена в искусственную кому, но, по словам представителя певицы, сейчас состояние улучшилось. Как Началова стала одной из самых известных певиц 1990-х — в обзоре РБК

Юлия Началова (Фото: ТАСС)