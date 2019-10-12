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Технологии и медиа ,  
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«Джокер» преодолел в российском прокате миллиардную отметку
Фильм «Джокер» за два уикенда достиг в России 1 млрд руб. сборов в прокате. Мировой бокс-офис уже составил $281,6 млн, а по оценкам зрителей на IMbD картина вошла в топ-10 фильмов всех времен
Исполнитель главной роли Хоакин Феникс (слева) и режиссер Тодд Филлипс (Фото: Brent N. Clarke / AP)

Российский бокс-офис «Джокера» превысил 1 млрд руб. октября, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Новая трактовка истории «главного злодея вселенной DC» от режиссера Тодда Филлипса стартовала в России 3 октября — на день раньше, чем в остальном мире. За первый уикенд фильм собрал 633,9 млн руб., при этом в день премьеры бокс-офис картины составил 114 млн руб. По данным ЕАИС, картину в России посмотрело более 3,5 млн зрителей.

В мировом прокате «Джокер» собрал уже $289, 9 млн, из этой суммы на США пришлось $137,7 млн. В мировом рейтинге IMbD ее оценили в 8,8 баллов из 10, таким образом, картина вошла в топ-10 фильмов всех времен по версии зрителей, где также находится «Побег из Шоушенка», «Крестный отец» и фильм про Бэтмена Кристофера Нолана «Темный рыцарь», где роль Джокера сыграл Хит Леджер.

Это уже двенадцатый фильм, который в 2019 году смог преодолеть планку в 1 млрд руб, свидетельствуют данные «Бюллетеня кинопрокатчика», при этом два из них — «Король Лев» и «Мстители. Финал» — заработали 3 млрд руб. Картин с подобными сборами в отечественном прокате всего четыре, среди них также «Аватар» (3,6 млрд руб) и «Движение вверх» (3 млрд руб). Всего за 15 лет в отечественном прокате (статистика российского бокс-офиса на постоянной основе ведется с 2004 года) больше 1 млрд руб. сумело заработать 93 картины — лишь 12 из них были произведены в России.

Сюжет «Джокера» Тода Филлипса разворачивается в Готэме — городе из вселенной DC — в 1981 году. Режиссер показывает историю неудачливого комика Артура Флека (Хоакин Феникс), страдающего психическим заболеванием, который постепенно под действием различных обстоятельств превращается в Джокера — главного врага Бэтмена. В фильме режиссер отходит от традиционной трактовки, придуманной писателем и автором комиксов DC Аланом Муром — по его версии человек, ставший Джокером, упал в чан с кислотой, когда убегал от Бэтмена. Именно кислоте, по задумке Мура, Джокер обязан и внешностью, и характером. По версии Филлипса, становление личности Джокера проходит на фоне социальной несправедливости, бедности и борьбы жителей Готэма с олигархами и властью.

Картина была впервые представлена на 76-м Венецианском кинофестивале и завоевала главный приз — «Золотого льва».

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Бэтмен, комиксы, Warner Bros, кассовые сборы
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