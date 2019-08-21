Доход: $89,4 млн
Возраст: 47 лет
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 15-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Рэмпейдж», «Небоскреб», «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Доход: $76,4 млн
Возраст: 36 лет
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 24-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Кавалерия», «Мстители: Война бесконечности», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Мстители: Финал», «Люди в черном: Интернэшнл»
Доход: $66 млн
Возраст: 54 года
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 31-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»
Доход: $65 млн
Возраст: 51 год
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 33-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Пэдмен», «Золото», «Робот 2.0», «Битва при Сарагахри», «Миссия на Марс»
Доход: $58 млн
Возраст: 65 лет
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 39-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Рыцарь теней: Между инь и ян»
Доход: $57 млн
Возраст: 44 года
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 43-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Мстители: Война бесконечности», «Звезда родилась», «Наркокурьер», «Мстители: Финал»
Доход: $57 млн
Возраст: 52 года
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 43-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Неделя до...», «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Загадочное убийство»
Доход: $43,5 млн
Возраст: 38 лет
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 73-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Курорт для ныряльщиков на Красном море»
Доход: $41 млн
Возраст: 50 лет
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 83-е
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Шпионская игра», «Идеальный дом», «Немой», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Финал»
Доход: $35 млн
Возраст: 50 лет
Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: не вошел в рейтинг
Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Аладдин»