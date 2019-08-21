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Самые высокооплачиваемые актеры мира 2019 года — десятка Forbes
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира, подсчитав доходы звезд с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года. Первое место занял Дуэйн Джонсон. Джордж Клуни, лидер прошлого года, в этот раз не попал в рейтинг. Кто вошел в десятку — в обзоре РБК
1-е место. Дуэйн «Скала» Джонсон
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Доход: $89,4 млн

Возраст: 47 лет

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 15-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Рэмпейдж», «Небоскреб», «Форсаж: Хоббс и Шоу»​

2-е место. Крис Хемсворт
Фото: Evan Agostini / AP

Доход: $76,4 млн

Возраст: 36 лет

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 24-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Кавалерия», «Мстители: Война бесконечности», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Мстители: Финал», «Люди в черном: Интернэшнл»

3-е место. Роберт Дауни-младший
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Доход: $66 млн

Возраст: 54 года

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 31-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»

4-е место. Акшай Кумар
Фото: Amy Sussman / Invision for Sony Pictures / AP

Доход: $65 млн

Возраст: 51 год

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 33-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Пэдмен», «Золото», «Робот 2.0», «Битва при Сарагахри», «Миссия на Марс»

5-е место. Джеки Чан
Фото: Mike Blake / Reuters

Доход: $58 млн

Возраст: 65 лет

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 39-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Рыцарь теней: Между инь и ян»

6–7-е место. Брэдли Купер
Фото: Vincent West / Reuters

Доход: $57 млн

Возраст: 44 года

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 43-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Мстители: Война бесконечности», «Звезда родилась», «Наркокурьер», «Мстители: Финал»

6–7-е место. Адам Сэндлер
Фото: Adam Sandler / AP

Доход: $57 млн

Возраст: 52 года

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 43-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Неделя до...», «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Загадочное убийство»

8-е место. Крис Эванс
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Доход: $43,5 млн

Возраст: 38 лет

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 73-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Курорт для ныряльщиков на Красном море»

9-е место. Пол Радд
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Доход: $41 млн

Возраст: 50 лет

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: 83-е

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Шпионская игра», «Идеальный дом», «Немой», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Финал»

10-е место. Уилл Смит
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Доход: $35 млн

Возраст: 50 лет

Место в рейтинге 100 самых богатых знаменитостей 2019: не вошел в рейтинг

Фильмы, вышедшие за 2018–2019 годы: «Аладдин»

Теги: мультимедиа, Forbes, актеры
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