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Курс доллара на 22 августа USD ЦБ: 66,26 (-0,52)

Курс евро на 22 августа EUR ЦБ: 73,5 (-0,48)

США пообещали $5 млн за информацию о трех лидерах ИГ

Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными

Путин заявил о необходимости обмена данными после взрыва у Северодвинска

«Краснодар» и «Олимпиакос» играют в квалификации Лиги чемпионов. Онлайн

Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США

Макрон назвал ошибкой возвращение России в G7

Самые высокооплачиваемые актеры мира 2019 года — десятка Forbes

Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Олег Кононов перед матчем Лиги Европы назвал «Брагу» сильным бойцом

Фетисов пообещал создать условия для развития хоккея на Северном Кавказе

Грызлов оценил соблюдение перемирия в Донбассе

Появилось видео приветствия главы Финляндии Путину на русском языке

Правозащитники заявили о перевозе еще двух заключенных украинцев в Москву