«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории

Художественный фильм Disney «Король Лев» признан самым кассовым анимационным фильмом в истории. Его мировые кассовые сборы достигли $1,33 млрд, благодаря чему он стал самым успешным анимационным фильмом в истории. Об этом сообщает Variety.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году. Его поставил мультфильм «Холодное сердце», который заработал $1,29 млрд кассовых сборов. Третьим в списке наиболее успешных анимационных проектов стал мультфильм «Суперсемейка-2». Он вышел в 2018 году и собрал в прокате $1,24 млрд.

Мультфильм «Король Лев» студии Disney вышел на экраны в 1994 году и приобрел статус культового. История, отсылающая к «Гамлету» Уильяма Шекспира, рассказывает о жизни львенка Симбы в королевстве африканской саванны.