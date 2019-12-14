Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года только один из восьми фильмов, получивших государственные субсидии, оказался коммерчески успешным. Вопросы к системе господдержки отечественного кино ранее появились у Счетной палаты

Кадр из фильма "Т-34" (Фото: АМЕДИА)

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В их число вошли такие картины, как «Любовницы», «Трезвый водитель» и «Миллиард». В прошлом году за аналогичный период в прокате окупились девять из 54 лент, производство которых было поддержано государством, то есть коммерчески успешной оказалась каждая шестая.

Всего в 2019 году, по информации «Бюллетеня Кинопрокатчика», в прокат вышли 168 отечественных фильмов, в прошлом году их было 140. Бюджет картин, которые снимались без участия государства, достоверно не известен.

Для того чтобы фильм стал коммерчески успешным, ему необходимо собрать в прокате в два раза больше, чем на него было потрачено, объяснил аналитик кинобизнеса Сергей Лавров. Около половины кассовых сборов по итогу проката забирают кинотеатры, еще около 10–15% достается дистрибьютору, поэтому продюсерам остается около 40–42% кассовых сборов, напомнил Лавров.