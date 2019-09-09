Бой Нурмагомедова против Порье оказался популярнее поединка с Макгрегором

Московская аудитория трансляции боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, который состоялся 7 сентября и транcляцию которого вел «Первый канал», составила около 752,5 тыс. человек, или 23,7% всех находившихся в это время у экранов телезрителей старше четырех лет, следует из предварительных данных Mediascope. Доля по России, которую приводит «Первый канал», — 20,7%. Показатели по целевой аудитории телеканала (14–59 лет) еще выше: 26,3% в Москве и 23,9% в России.

Московская аудитория предыдущего знакового боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 7 октября 2018 года и трансляцию которого вел «Матч ТВ», была порядка 305,5 тыс. человек, или 37,8% всех находившихся в это время у экранов телезрителей старше четырех лет. Но тогда бой был в не самое популярное время — трансляция шла с 5:42 до 8:16 мск. В социальной сети «Одноклассники» бой смотрели тогда до 1,8 млн человек.

Прямую трансляцию боя Нурмагомедова против Порье в интернете, которую показывали онлайн-плеер «Первого канала» и социальная сеть «Одноклассники», увидели более 10 млн пользователей, при этом общее число просмотров, по подсчетам телеканала, достигло 27 млн, говорится в сообщении «Первого канала». Отмечается, что среднесуточная посещаемость сайта «Первого канала» выросла во время боя в 4 раза.

Трансляцию боя также показал телеканал UFC TV и сервис Wink, которые, по данным источника, близкого к телеканалу, суммарно собрали около 1 млн зрителей.

Права на показ боя «Первому каналу» продала компания «Медиа-Телеком», которую в 2018 году совместно создали НМГ и «Ростелеком». Ранее права на трансляцию боев UFC принадлежали «Телеспорту», с которым сотрудничал телеканал «Матч!». В декабре 2018 году американская компания UFC приняла решение не продлевать контракт с «Телеспортом» и договорилась с «Медиа-Телекомом», который получил эксклюзивные права на дистрибуцию трансляций поединков в России. Компания также заключила сделку с крупными киносетями «Каро» и «Кино ОККО» (сети «Формула кино» и «Синема парк») на показ трансляции в прямом эфире в кинотеатрах по всей России. Как рассказывал РБК источник, знакомый с деталями сделки, участники сделки получили приблизительно по 50% от общего числа доходов от показа трансляции в киносетях.