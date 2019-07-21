Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом

Чтобы побить рекорд фильма Джеймса Кэмерона, последней части «Мстителей» потребовалось 13 недель. Половину позиций в десятке самых кассовых фильмов в истории занимают проекты Marvel

Слева направо: Кевин Файги, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Марк Руффало (Фото: Willy Sanjuan / AP)

Фильм «Мстители: Финал» собрал $2,7902 млрд в прокате по всему миру. Таким образом, картина братьев Энтони и Джо Руссо стала самой кассовой в истории, обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона ($2,7897 млрд), свидетельствуют данные Box Office Mojo.

$854 млн из этой суммы фильм собрал в США, еще $1,93 млрд принесли кинотеатры за рубежом. Исторический рекорд «Мстители» установили спустя 13 недель после премьеры: в США картина вышла 26 апреля, в России — 29 апреля. «Аватар», вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом спустя год после релиза.

В конце июня, перед выходом фильма «Человек-паук: Вдали от дома», последних «Мстителей» повторно выпустили в ограниченный прокат, картину дополнили некоторыми сценами.

О том, что «Мстители» побьют рекорд «Аватара», в The Walt Disney Company сообщили 20 июля. Глава Marvel Studious Кевин Файги анонсировал это на фестивале Comic-Con, где представлял следующие проекты по киновселенной Marvel.