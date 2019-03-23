Политика , 10:02
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Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
С таким предложением он выступил несколькими днями ранее после церемонии принесения присяги на посту нового главы государства. Инициативу Токаева тут же поддержал казахстанский парламент
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики.
«В соответствии со ст. 9 закона республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве» я постановляю переименовать столицу <...> в Нур-Султан», — говорится в указе.
Документ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 23 марта.
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