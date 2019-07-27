Акция «за честные выборы» в Москве. Главное

Кто пришел к мэрии

Данные о числе участников акции пока разнятся. Так как протестующие были разъединены полицией на несколько групп и находились в разных районах центра столицы, сложно было отделить участников мероприятия от случайно оказавшихся там прохожих. По данным ГУ МВД, в акции приняли участие 3,5 тыс. человек, из них 700 — это работавшие на ней журналисты. Организаторы заявили о пяти-десяти тысячах участников.

Несанкционированная акция проходила без ее инициаторов. Утром в субботу большинство из организаторов, в том числе Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, были задержаны по административному делу о призывах к несанкционированному митингу. Его организаторов накануне допрашивали или вызывали на допросы, у некоторых прошли обыски.

Мэр Москвы Сергей Собянин впервые выступил в связи с протестами вокруг выборов в Мосгордуму утром в день акции. «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут», — заявил он через соцсети, призвав не участвовать в мероприятии и решать все «правовые вопросы» в установленном порядке.

Как проходили задержания

Полиция сообщила о задержании 1074 человек. «По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве. Число задержанных — крупнейшее со времен митингов «Он вам не Димон» в марте 2017 года (тогда было менее тысячи задержанных). Правозащитная организация «ОВД-инфо» по состоянию на 23.10 сообщала о 1127 задержанных.

По словам корреспондентов РБК, среди задержанных были случайные прохожие. Задерживали и освещавших акцию журналистов, в частности, был задержан корреспондент РБК Владимир Дергачев, которого вскоре отпустили без составления протокола.

Во время акции сотрудники полиции пришли на телеканал «Дождь», который вел трансляцию мероприятия. Главного редактора канала Александру Перепелову вызвали на допрос.

Власть показала, что не отказывается от своего ключевого принципа: любая несанкциониованная акция должна быть разогнана, считает политолог Татьяна Становая, замечая, что новое в этой ситуации — «давление на СМИ — обыск в редакции «Дождя».

Политолог Дмитрий Фетисов полагает, что действия полиции были не более жесткими, чем во время протестов на Болотной в 2012 году. «Но несмотря на то, что действия оппозиции незаконны, зафиксировано значительное количество неоправданного применения силы со стороны силовиков, особенно в адрес журналистов. Это даст повод западным наблюдателям критиковать Кремль», — считает он.