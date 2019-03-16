Отец Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Причиной смерти певицы Юлии Началовой, которая умерла в субботу на 39-м году жизни, стала остановка сердца после заражения крови. Об этом со ссылкой на врачей ТАСС сообщил отец артистки Виктор Началов.

Ранее стало известно, что артистке сделали операцию на ноге. «Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал Началов. По его словам, «врачи делали все гениально, старались», но спасти певицу не удалось.

Певицу госпитализировали в одну из столичных клиник в начале этой недели с обострением сахарного диабета и подагры. Вскоре стало известно, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

14 марта PR-менеджер артистки Анна Исаева рассказывала о незначительном улучшении самочувствия артистки.