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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Отец Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Причиной смерти певицы Юлии Началовой, которая умерла в субботу на 39-м году жизни, стала остановка сердца после заражения крови. Об этом со ссылкой на врачей ТАСС сообщил отец артистки Виктор Началов.

Ранее стало известно, что артистке сделали операцию на ноге. «Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал Началов. По его словам, «врачи делали все гениально, старались», но спасти певицу не удалось.

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Певицу госпитализировали в одну из столичных клиник в начале этой недели с обострением сахарного диабета и подагры. Вскоре стало известно, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. 

14 марта PR-менеджер артистки Анна Исаева рассказывала о незначительном улучшении самочувствия артистки. 

15 марта СМИ сообщали, что у Началовой начался отек мозга наряду с почечной недостаточностью, и ситуация якобы осложнилась сердечно-сосудистой недостаточностью. Представитель певицы​ эту информацию опровергала.

16 марта Юлия Началова умерла. Ей было 38 лет. 


 

Теги: Юлия Началова, певица
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