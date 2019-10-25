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Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
По мнению аккредитованных Роскомнадзором экспертов, творчество Крида является антироссийским и способствует разрушению традиционных ценностей. В начале октября тюменские активисты пообещали добиться отмены концерта певца в городе
Егор Крид (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Исследовав творчество Егора Крида, аккредитованные Роскомнадзором эксперты «Национального совета социальной информации» назвали его провоцирующим психическое состояние, вредное для здоровья человека.

«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Эксперты указывают также, что творчество Крида способствует «разрушению традиционных ценностей, преемственности поколений и разрушению государственных устоев». При этом песни Крида, которые были представлены на экспертизу, являются вредными для здоровья человека, указано в экспертизе.

«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян», — отмечается в их заключении.

В документе также указывается на опасность активно используемой Кридом нецензурной лексики. Эксперты считают такое поведение вербальной агрессией «против главного ядра русской культуры — русского языка», отмечая также, что «бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью тысячи рентген».

«Для русскоязычного населения слово «Крид» ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины», — подчеркивают эксперты.

Особую опасность песни Крида представляют, по мнению экспертов, для несовершеннолетних, так как они демонстрируют в позитивном ключе примеры противоправного поведения и провоцируют «проституированное поведение детей и подростков».

Экспертиза выполнена на основе закона о «Защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В шапке документа указан город Тюмень и дата — 27 сентября 2019 года. В начале октября стало известно, что в этом городе организация под названием «Тюменский родительский комитет» призвал родителей бойкотировать приезд Егора Крида, а также его концерт 19 ноября.

Член правления организации Андрей Генерозов говорил местному изданию «Тюмень онлайн», что они намерены всячески противодействовать творчеству певца. В частности, они «уже несколько месяцев» вместе «со специалистами Роскомнадзора анализируют тексты», писало издание.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Егор Крид, Роскомнадзор
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