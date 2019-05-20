Олигархи «Игры престолов»: главные кланы телесаги сезона

Ланнистеры

Глава дома: Тайвин Ланнистер

Недвижимость: замок Утес Кастерли и Западные земли

Источники дохода:

За Ланнистерами закрепилась слава самого богатого дома Вестероса. Главный источник их дохода — золото из рудников Западных земель. Также Ланнистеры — локальные банкиры: регулярно выдают займы королевской казне. Богатство дает Ланнистерам власть: на протяжении сериала они де-факто правят Семью Королевствами. Королева Серсея носит фамилию Баратеон, но происходит из дома Ланнистеров, а ее дети — наследники престола — рождены не от короля Роберта, а от ее собственного брата Джейме.

Когда запасы золотых шахт иссякают, Ланнистеры становятся должниками Железного банка Браавоса. Но Ланнистеры, как гласит их девиз, «всегда платят свои долги». Чтобы расплатиться с Железным банком и получить деньги на войну с Дейнерис, они захватывают богатые земли Простора, принадлежавшие другому «великому дому» — Тиреллам