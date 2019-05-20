Олигархи «Игры престолов»: главные кланы телесаги сезона

Глава дома: Дейнерис Таргариен
Недвижимость: в прошлом — Красный замок в Королевской гавани, Драконий Камень
Источники дохода:
В начале сериала у Таргариенов нет ничего, кроме имени: наследники Железного трона Визерис и Дейнерис изгнаны из Вестероса после восстания Роберта Баратеона. Главный источник могущества Таргариенов — драконы — давно считаются полностью вымершими. Но Дейнерис удается превратить три каменных яйца в трех живых драконов. Вера в то, что она единственная законная королева, которая даст мир и процветание подданным, позволяет ей без денег и других ресурсов собрать армию для завоевания Вестероса. Главная боевая сила этой армии — кочевой народ дотракийцев и элитные воины-евнухи Безупречные. Дейнерис захватила несколько городов на континенте Эссос — Астапор, Юнкай и Миэрин. К концу сериала у Дейнерис появилась недвижимость и в Вестеросе: она захватила замок Драконий Камень с запасами ценного драконьего стекла, а также принадлежавший Ланнистерам замок Утес Кастерли
Глава дома: Тайвин Ланнистер
Недвижимость: замок Утес Кастерли и Западные земли
Источники дохода:
За Ланнистерами закрепилась слава самого богатого дома Вестероса. Главный источник их дохода — золото из рудников Западных земель. Также Ланнистеры — локальные банкиры: регулярно выдают займы королевской казне. Богатство дает Ланнистерам власть: на протяжении сериала они де-факто правят Семью Королевствами. Королева Серсея носит фамилию Баратеон, но происходит из дома Ланнистеров, а ее дети — наследники престола — рождены не от короля Роберта, а от ее собственного брата Джейме.
Когда запасы золотых шахт иссякают, Ланнистеры становятся должниками Железного банка Браавоса. Но Ланнистеры, как гласит их девиз, «всегда платят свои долги». Чтобы расплатиться с Железным банком и получить деньги на войну с Дейнерис, они захватывают богатые земли Простора, принадлежавшие другому «великому дому» — Тиреллам
Глава дома: Эддард Старк
Недвижимость: Север и замок Винтерфелл
Источники дохода: старки издавна охраняют Север — крупнейший регион Семи Королевств. Но природные условия Севера суровы, а его население малочисленно. Основной источник дохода Старков — лес, железо и серебро. Нед Старк, который является главой дома на момент начала сериала, — доверенное лицо короля Рорберта Баратеона и на короткое время становится его десницей
Глава дома: Роберт Аррен (де-факто Лиза Аррен)
Недвижимость: долина и замок Орлиное Гнездо
Источники дохода: земли Долины окружены Лунными горами — горы защищают их от ветров и непрошенных гостей. На плодородных землях хорошо развивается земледелие, а порт Чаячий город, ближайший к вольному городу Браавос, способствует развитию торговли. Безопасность жителей и торговых путей гарантирует и главная боевая сила — рыцари Долины
Глава дома: Бейлон Грейджой
Недвижимость: Железные острова и замок Пайк
Источники дохода: девиз Грейджоев — «Мы не сеем». На Железных островах практически нет ресурсов (в том числе древесины для строительства кораблей), поэтому основным промыслом железнорожденных издавна был морской разбой — их набеги держали в страхе другие королевства Вестероса
Глава дома: Доран Мартелл
Недвижимость: Дорн и замок Солнечное Копье
Источники дохода: владения Мартеллов — это горы и пустыни на юге Вестероса. Там почти нет пахотных земель, но зато дорнийцы выращивают и экспортируют фрукты — апельсины, лимоны, гранаты, виноград, вишни, а также оливки. В регионе процветает виноделие: сладкое дорнийское считается один из лучших вин в Семи Королевствах. При этом Дорн существует обособленно: из Семи Королевств он меньше всего пострадал в междоусобной войне
Глава дома: Хостер Талли (не показывали в сериале, на фото его сын и наследник Эдмар Талли)
Недвижимость: Речные земли и замок Ривверан
Источники дохода: дом Талли контролирует плодородные земли и богатые рыбой реки в центральном регионе — из этого можно сделать вывод об их богатстве. Но их положение подрывают могущественные и своенравные вассалы. Например, лорд Уолдер Фрей контролирует крупнейший в регионе мост через реку: налог на переправу стал источником его обогащения
Глава дома: Роберт Баратеон
Недвижимость: Штормовые Земли и замок Штормовой Предел
Источник доходов: источник могущества Баратеонов — война. Дом Баратеонов достиг пика своего величия, когда Роберт Баратеон поднял восстание против короля Эйриса II Таргариена (отец Дейнерис Таргариен) и занял Железный трон. Но времена славы Роберта прошли — к началу сериала он постарел, много пьет и задолжал много золота дому Ланнистеров, которому принадлежит его жена — королева Серсея. Фактически Семью Королевствами управляют Ланнистеры. После смерти Роберта его братья — Станнис и Ренли — не преуспели в борьбе за Железный трон и погибли
Глава дома: Мейс Тирелл
Недвижимость: Простор и замок Хайгарден
Источник дохода: плодородные земли Простора приносят богатые урожаи, а многочисленное население платит налоги, поэтому по богатству дом Тиреллов может соперничать с Ланнистерами. В случае необходимости Тиреллы могут собрать армию и имеют большой политический вес. Домом фактически управляет престарелая, но могущественная Оленна Тирелл — ее внучка Маргерри Тирелл становится сначала женой двух королей (сначала Джоффри Баратеона, а после его смерти — Томмена Баратеона), но к концу седьмого сезона все представители дома мертвы