«Человек, выросший в гарнизонах»: каким запомнился Сергей Доренко

В Москве 9 мая умер журналист Сергей Доренко. Ему стало плохо во время поездки на мотоцикле. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Каким запомнился Доренко, один из главных символов постперестроечного ТВ – в обзоре РБК

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Его отец служил в военной авиации, а мама работала библиотекарем. «Я человек, выросший в гарнизонах. Если спрашивать, какой политической партии я придерживаюсь — ответ простой: русское офицерство. Я не мог летать, потому что у меня со зрением не все в порядке, иначе я бы был летчиком, боевым летчиком, как мой батя, но не мог, потому что у меня астигматизм и еще что то. Я бы был отцом своим, но я не мог», — говорил Доренко в интервью.

По образованию Доренко был филологом, он окончил Университет дружбы народов (сейчас РУДН). В самом начале карьеры он работал переводчиком с испанского и португальского языков, в том числе в Анголе. «Первую ночь я не мог заснуть, потому что у меня под окном стреляли из «калаша», — рассказывал Доренко в интервью.

На телевидение Доренко пришел еще в советское время, в 1985 году. В начале 1990-х он был обозревателем и ведущим на ВГТРК.

Он успел поработать на РТР, ОРТ, НТВ, РЕН ТВ и ТВ-6 Москва. В 1996-м он стал заместителем главного продюсера, а позже и главным продюсером дирекции информационных программ ОРТ. Он также вел на этом канале «Авторскую программу» и программу «Время». В течение года (с 1999-го по 2000-й) он был заместителем гендиректора ОРТ Константина Эрнста. За время работы на ТВ Доренко заработал репутацию «телекиллера»: он прохаживался по мэру Москвы Юрию Лужкову (отсюда пошла знаменитая фраза «Казалось бы, при чем здесь Лужков», сопровождавшая сообщения о коррупции), премьеру Евгению Примакову. Но окончательно уйти с телевидения ему пришлось после выпуска «Авторской программы Сергея Доренко» на ОРТ в 2000-м году. Тогда он возложил ответственность за произошедшее с подлодкой «Курск» на власти. Позже он говорил, что накануне эфира перед ним стоял выбор, выпускать ли эту программу, в формулировке «да или да».

Доренко в 1990-х был и военным журналистом, он ездил в Чечню и не скрывал того, что поддерживает жесткий сценарий разрешения конфликта.