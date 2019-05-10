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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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«Человек, выросший в гарнизонах»: каким запомнился Сергей Доренко
В Москве 9 мая умер журналист Сергей Доренко. Ему стало плохо во время поездки на мотоцикле. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Каким запомнился Доренко, один из главных символов постперестроечного ТВ – в обзоре РБК
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Его отец служил в военной авиации, а мама работала библиотекарем. «Я человек, выросший в гарнизонах. Если спрашивать, какой политической партии я придерживаюсь — ответ простой: русское офицерство. Я не мог летать, потому что у меня со зрением не все в порядке, иначе я бы был летчиком, боевым летчиком, как мой батя, но не мог, потому что у меня астигматизм и еще что то. Я бы был отцом своим, но я не мог», — говорил Доренко в интервью.

По образованию Доренко был филологом, он окончил Университет дружбы народов (сейчас РУДН). В самом начале карьеры он работал переводчиком с испанского и португальского языков, в том числе в Анголе. «Первую ночь я не мог заснуть, потому что у меня под окном стреляли из «калаша», — рассказывал Доренко в интервью.

На телевидение Доренко пришел еще в советское время, в 1985 году. В начале 1990-х он был обозревателем и ведущим на ВГТРК.

Он успел поработать на РТР, ОРТ, НТВ, РЕН ТВ и ТВ-6 Москва. В 1996-м он стал заместителем главного продюсера, а позже и главным продюсером дирекции информационных программ ОРТ. Он также вел на этом канале «Авторскую программу» и программу «Время». В течение года (с 1999-го по 2000-й) он был заместителем гендиректора ОРТ Константина Эрнста. За время работы на ТВ Доренко заработал репутацию «телекиллера»: он прохаживался по мэру Москвы Юрию Лужкову (отсюда пошла знаменитая фраза «Казалось бы, при чем здесь Лужков», сопровождавшая сообщения о коррупции), премьеру Евгению Примакову. Но окончательно уйти с телевидения ему пришлось после выпуска «Авторской программы Сергея Доренко» на ОРТ в 2000-м году. Тогда он возложил ответственность за произошедшее с подлодкой «Курск» на власти. Позже он говорил, что накануне эфира перед ним стоял выбор, выпускать ли эту программу, в формулировке «да или да».

Доренко в 1990-х был и военным журналистом, он ездил в Чечню и не скрывал того, что поддерживает жесткий сценарий разрешения конфликта.

В 2000-х Сергей Доренко активно работал на радио. Он сотрудничал с «Эхо Москвы», позже возглавил «Русскую службу новостей», по настоящее время руководил станцией «Говорит Москва», основанной в 2014 году. Радиослушателям он запомнился не только фирменной резкой манерой высказываний, но и характерными тяжеловесными интонациями.

На протяжении карьеры его обвиняли в ангажированности. В частности, его связывали с Борисом Березовским, при этом сам Доренко не скрывал своего близкого общения с олигархом. В 2018-м, дав интервью Юрию Дудю, еще до публикации этого выпуска на YouTube, он написал в Twitter, что вспоминать прошлое ему неинтересно: «Парень он хороший, но говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда — <…> — я боялся вывихнуть челюсть от зевоты».

Сергей Доренко был дважды женат, от этих браков у него четыре дочери и сын. При этом в интервью он говорил, что «не чадолюбив».

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Доренко также выпустил роман «2008», активно занимался интернет-публицистикой, запустив свой YouTube-канал «Расстрига». Он любил говорить, что несмотря на свою профессию, предпочитает не смотреть телевизор: «Я всю свою жизнь не смотрел телевизор. Кроме тех периодов, когда был руководителем службы информации «Первого канала». Писал замечания, что на такой-то секунде все не так, чтобы потом устроить порку на летучке. Но я никогда не пересматривал и не переслушивал свои программы. Я сам себя ненавижу. Я не смотрел «Место встречи изменить нельзя», «17 мгновений весны». Вообще ничего, кроме нескольких фильмов, которые меня заставил посмотреть Березовский».

Сергей Доренко увлекался ездой на мотоцикле. «Мотоцикл! Настоящий кроссовый мотоцикл, специально приспособленный к гонкам по бездорожью! Как только находится свободное время, сажусь на стального друга и ношусь как сумасшедший по полям, лесам, проселочным дорогам с ухабами и иногда даже по болотам! Бешеная скорость, рев мотора, свист ветра в ушах — это настоящий кайф для меня. На работе страшно устаю. Поэтому в выходные очень хочется остаться наедине с самим собой. И с мотоциклом!» — говорится в его профиле в журнале «Сноб».

Ему стало плохо во время поездки в Москве 9 мая, врачи не смогли его спасти. Журналист Александр Невзоров сказал: «Отличная смерть, на хорошей скорости и на очень классном мотике».

Автор: Анастасия Антипова
Теги: смерть, журналист
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