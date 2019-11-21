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Общество ,  
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Первый день работы двух линий МЦД. Фоторепортаж
В Москве начали работу первые две линии Московского центрального диаметра — «Белорусско-Савеловский» (МЦД-1) и «Курско-Рижский» (МЦД-2). На открытие приехал президент России Владимир Путин в составе обширной делегации. Обычные пассажиры с утра жаловались на неработающие валидаторы, давку и укороченные поезда. Как проходит первый день работы МЦД — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Московские центральные диаметры (МЦД) — проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
На открытие МЦД в спецпоезде приехали президент России Владимир Путин, помощник президента Игорь Левитин (слева), губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа)
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

21 ноября начали работу две линии — МЦД-1 (Лобня — Одинцово) и ​МЦД-2 (Нахабино — Подольск). Планируется, что в следующие несколько лет будут запущены еще три маршрута

На фото (слева направо): мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин, глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр транспорта Евгений Дитрих и помощник президента Игорь Левитин

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Общая протяженность двух линий МЦД 132 километра. На них 66 станций, на 27 из которых можно пересесть в метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или радиальные направления железной дороги

На фото (слева направо): мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров

Фото: odi_city / Twitter
Воспользовавшиеся с утра МЦД пассажиры жаловались на давку и укороченные поезда: в новых составах «Иволга», следующих по этим маршрутам, семь вагонов вместо двенадцати в обычных электричках. ​В «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) заявили, что количество вагонов будет увеличено
Фото: АГН «Москва»

Стоимость проезда на МЦД зависит от дальности поездки. Проезд в тарифной зоне «Центральная» обойдется в 38 руб., «Пригород» — 45 руб., «Дальняя» — 68 руб. Пересадка с МЦК или метро бесплатная в течение 90 минут после первого прохода

Фото: odi_city / Twitter
На некоторых станциях 21 ноября не работали валидаторы. В ЦППК сообщили, что сбои были связаны с утренней пиковой нагрузкой
Фото: tati_ana33 / Instagram
В связи с запуском МЦД-1 изменился маршрут «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево. От Белорусского вокзала он по-прежнему следует в режиме экспресса, но от Одинцова до вокзала проезжает со всеми остановками. Из-за этого время в пути увеличится до 50 минут вместо 35
Фото: Andrey_Mil / Twitter
График работы — с 5.30 утра до 1.00 ночи.
Теги: мультимедиа, Москва
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