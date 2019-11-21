Первый день работы двух линий МЦД. Фоторепортаж

21 ноября начали работу две линии — МЦД-1 (Лобня — Одинцово) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск). Планируется, что в следующие несколько лет будут запущены еще три маршрута
На фото (слева направо): мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин, глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр транспорта Евгений Дитрих и помощник президента Игорь Левитин
Общая протяженность двух линий МЦД 132 километра. На них 66 станций, на 27 из которых можно пересесть в метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или радиальные направления железной дороги
На фото (слева направо): мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров
Стоимость проезда на МЦД зависит от дальности поездки. Проезд в тарифной зоне «Центральная» обойдется в 38 руб., «Пригород» — 45 руб., «Дальняя» — 68 руб. Пересадка с МЦК или метро бесплатная в течение 90 минут после первого прохода