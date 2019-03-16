Умерла певица Юлия Началова

Несколько дней назад певица попала в больницу и оказалась в реанимации. Ей было 38 лет

О кончине Юлии Началовой сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в Instagram. Информацию подтвердил РБК отец певицы Виктор Началов.

В начале этой недели стало известно, что Началова попала в больницу. Изначально сообщалось, что певица проходит обследование в клинике. Однако двумя днями позже, представитель певицы сообщила, что Юлия Началова находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Причины смерти пока не названы. Ранее Исаева рассказывала, что несколько лет назад у певицы нашли подагру и она «перманентно занимается» ее лечением.

В субботу стало известно, что певице сделали операцию на ноге. «Почистили ногу, да», — говорил отец Началовой Виктор в беседе с РБК.



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