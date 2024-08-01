 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Неудача российского пловца. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде проходит шестой соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»
Евгений Сомов
Евгений Сомов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Медали в каких видах спорта разыгрываются 1 августа

  • Академическая гребля: двойка парная (м, ж), четверка (м, ж);
  • Дзюдо: до 100 кг (м), до 78 кг (ж);
  • Легкая атлетика: спортивная ходьба на 20 км (м, ж);
  • Парусный спорт: 49-й (м, ж);
  • Плавание: 200 м баттерляй (ж), 200 м на спине (м), 200 м брасс (ж), эстафета 4х200 м вольный стиль (ж);
  • Спортивная гимнастика: индивидуальное многоборье (ж);
  • Спортивная стрельба: винтовка с трех позиций, 50 м (м);
  • Фехтование: командная рапира (ж);
  • Гребной слалом: байдарка-одиночка (м).

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде

Где выступают россияне

Теннис. 1/4 финала в парном разряде. Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия);

Плавание. Евгений Сомов. 50 м вольным стилем, предварительные заплывы.

Интересные материалы

Кто из участников Олимпиад зарабатывает на OnlyFans
Главные звезды Олимпиады в Париже
Какие рекорды будут побиты на Олимпиаде в Париже
Главные факты об Олимпиаде в Париже
Кто покинул сборную России из-за санкций и выступит на Олимпиаде
В какие дни ждать медалей от россиян на Олимпиаде
Самые красивые костюмы на церемонии открытия Олимпийских игр. Фотогалерея
От кентавров до Джеймса Бонда. Самые яркие церемонии открытия Олимпиад
Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж

13:20. У мужчин в академической гребле в двойке-парной золото Олимпиады завоевали румыны Андрей Себастьян Корня и Мариан Эначе.

Вторыми стали голландцы Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк, третьими — ирландцы Дайре Линч и Филип Дойл.

В соревнованиях четверток у женщин победила сборная Нидерландов. Серебро получили британки, бронзу — новозеландки.

У мужчин в четверках золото завоевали американцы, опередившие новозеландцев и британцев.

Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

13:15. На Олимпиаде свистом встретили победу экс-чемпиона России по дзюдо Джафара Костоева.

Основное время боя с бразильцем Леонардо Гонсалвесом в 1/16 финала в категории до 100 кг завершилось вничью. В дополнительной встрече, которая идет до первого очка, судьи остановили схватку после падения спортсменов на татами при попытке обоих борцов совершить бросок.

В спорной ситуации судьи засчитали результативное действие в пользу Костоева, который с июля 2022 года выступает за ОАЭ. Это решение вызвало недовольство бразильца и трибун.

13:00. В спортивной ходьбе у женщин на дистанции 20 км победила китаянка Ян Цзяюй (1.25,54). Второй стала испанка Мария Перес (1.26,19), бронза досталась австралийке Джемайме Монтаг (1.26,25).

Фото: Christian Petersen / Getty Images
Фото: Christian Petersen / Getty Images

12:45. Российский пловец Евгений Сомов не вышел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем.

Для единственного российского пловца выступления на Олимпиаде завершены.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

12:40. Новозеландки Брук Френсис и Люси Спурс завоевали золото Олимпиады-2024 в академической гребле в двойке-парной.

Вторыми стали Анкуца Боднар и Симона Радис из Румынии, третьими — британки Матильда Ходжкинс-Бирн и Ребекка Уайлд.

12:05. Сборная Украина выиграла первое серебро на Олимпиаде. Сергей Кулиш стал вторым в стрельбе из винтовки с 50 м в трех положениях, набрав 461,3 очка.

Первое место занял китаец Лю Юкунь (463,6), третье — индиец Свапинл Кусале (451,4).

11:45. Спортсмены в последние годы все чаще заводят странички на OnlyFans. Среди причин они называют в том числе необходимость покрыть расходы на участие в турнирах. Кто из них зарегистрирован на портале — в материале «РБК Спорт».

Российский знаменосец сборной Кипра угодила в скандал с OnlyFans
Спорт
Елена Куличенко&nbsp;

11:30. МОК должен исчезнуть с карты мира, если продолжит проводить ангажированные Игры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Открытие — это просто ужас и катастрофа. Это безвкусие. Так грубо и цинично оскорбить всех христиан мира. Куда делась Франция с ее культурой», — сказала Матвиенко.

11:00. На Олимпиаде стартовали соревнования по легкой атлетике. В спортивной ходьбе на 20 км у мужчин золотую медаль завоевал эквадорец Брайан Пинтадо с результатом 1 час 18 минут 55 секунд. Вторым стал бразилец Кайо Бонфим (1.19,09), третьим — испанец Альваро Мартин (1.19,11).

Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира

Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года

Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Олимпиада-2024 россияне на Олимпиаде-2024
Материалы по теме
Кто из участников Олимпиад зарабатывает на OnlyFans
Спорт
Сменившая гражданство россиянка завоевала серебро Олимпиады
Спорт
Российским фигуристам не будут вручать медали Олимпиады-2022 в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
В Анкару вылетел спецборт отряда «Россия» на фоне слухов об обменеПолитика, 13:45
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:44
В Раде заявили о неготовности Торецка к обороне из-за «кровавой ротации»Политика, 13:43
Выпускающая USDT компания Tether отчиталась о прибыли в $5,2 млрдКрипто, 13:41
Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок PatriotПолитика, 13:40
Президент Венесуэлы согласился обнародовать итоги голосования на выборахПолитика, 13:38
Европа резко увеличила военные расходы. Поддержит ли это ее экономикуPro, 13:31
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Черный список: какие автомобили угоняют чаще всего и в каких регионахАвто, 13:30
Как изменилась стоимость ремонта и стройматериалов в Москве и ПетербургеНедвижимость, 13:26
Перед взрывом в доме в Нижнем Тагиле неизвестные проверяли газовые трубыОбщество, 13:25
Финляндия поставит на границе с Россией контейнеры для бесед с беженцамиПолитика, 13:22
Число атаковавших Белгородскую область дронов выросло до десятиПолитика, 13:22
Apple Vision Pro как новый инструмент для бизнеса: кому и зачем нуженPro, 13:20
Неудача российского пловца. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:20