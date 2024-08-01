Неудача российского пловца. Что происходит на Олимпиаде

На Олимпиаде проходит шестой соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»

Евгений Сомов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Медали в каких видах спорта разыгрываются 1 августа

Академическая гребля: двойка парная (м, ж), четверка (м, ж);

Дзюдо: до 100 кг (м), до 78 кг (ж);

Легкая атлетика: спортивная ходьба на 20 км (м, ж);

Парусный спорт: 49-й (м, ж);

Плавание: 200 м баттерляй (ж), 200 м на спине (м), 200 м брасс (ж), эстафета 4х200 м вольный стиль (ж);

Спортивная гимнастика: индивидуальное многоборье (ж);

Спортивная стрельба: винтовка с трех позиций, 50 м (м);

Фехтование: командная рапира (ж);

Гребной слалом: байдарка-одиночка (м).

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде

Где выступают россияне

Теннис. 1/4 финала в парном разряде. Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия);

Плавание. Евгений Сомов. 50 м вольным стилем, предварительные заплывы.

13:20. У мужчин в академической гребле в двойке-парной золото Олимпиады завоевали румыны Андрей Себастьян Корня и Мариан Эначе.

Вторыми стали голландцы Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк, третьими — ирландцы Дайре Линч и Филип Дойл.

В соревнованиях четверток у женщин победила сборная Нидерландов. Серебро получили британки, бронзу — новозеландки.

У мужчин в четверках золото завоевали американцы, опередившие новозеландцев и британцев.

Фото: Francois Nel / Getty Images

13:15. На Олимпиаде свистом встретили победу экс-чемпиона России по дзюдо Джафара Костоева.

Основное время боя с бразильцем Леонардо Гонсалвесом в 1/16 финала в категории до 100 кг завершилось вничью. В дополнительной встрече, которая идет до первого очка, судьи остановили схватку после падения спортсменов на татами при попытке обоих борцов совершить бросок.

В спорной ситуации судьи засчитали результативное действие в пользу Костоева, который с июля 2022 года выступает за ОАЭ. Это решение вызвало недовольство бразильца и трибун.

13:00. В спортивной ходьбе у женщин на дистанции 20 км победила китаянка Ян Цзяюй (1.25,54). Второй стала испанка Мария Перес (1.26,19), бронза досталась австралийке Джемайме Монтаг (1.26,25).

Фото: Christian Petersen / Getty Images

12:45. Российский пловец Евгений Сомов не вышел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем.

Для единственного российского пловца выступления на Олимпиаде завершены.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

12:40. Новозеландки Брук Френсис и Люси Спурс завоевали золото Олимпиады-2024 в академической гребле в двойке-парной.

Вторыми стали Анкуца Боднар и Симона Радис из Румынии, третьими — британки Матильда Ходжкинс-Бирн и Ребекка Уайлд.

12:05. Сборная Украина выиграла первое серебро на Олимпиаде. Сергей Кулиш стал вторым в стрельбе из винтовки с 50 м в трех положениях, набрав 461,3 очка.

Первое место занял китаец Лю Юкунь (463,6), третье — индиец Свапинл Кусале (451,4).

11:45. Спортсмены в последние годы все чаще заводят странички на OnlyFans. Среди причин они называют в том числе необходимость покрыть расходы на участие в турнирах. Кто из них зарегистрирован на портале — в материале «РБК Спорт».

11:30. МОК должен исчезнуть с карты мира, если продолжит проводить ангажированные Игры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Открытие — это просто ужас и катастрофа. Это безвкусие. Так грубо и цинично оскорбить всех христиан мира. Куда делась Франция с ее культурой», — сказала Матвиенко.

11:00. На Олимпиаде стартовали соревнования по легкой атлетике. В спортивной ходьбе на 20 км у мужчин золотую медаль завоевал эквадорец Брайан Пинтадо с результатом 1 час 18 минут 55 секунд. Вторым стал бразилец Кайо Бонфим (1.19,09), третьим — испанец Альваро Мартин (1.19,11).