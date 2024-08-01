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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Триатлонистки из трех стран назвали неприемлемыми условия заплыва в Сене

Триатлонистки из Испании и Швеции назвали неприемлемыми условия заплыва в Сене
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Спортсменки пожаловались на грязную воду и неприятный запах в Сене
Грязная вода в парижской&nbsp;реке&nbsp;Сена
Грязная вода в парижской реке Сена (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов пожаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене на Олимпиаде. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

«Здоровье должно быть на первом месте, и они убедили нас, что все меры контроля принимаются для нас, но на самом деле, если бы они подумали о нас, у них был бы реальный план Б, а не план Б заплыва в реке с ограничениями», — сказала Касильяс. Она считает, что триатлонисты на Олимпиаде оказались «в некотором роде клоунами в цирке».

Триатлон на Олимпиаде у мужчин и женщин состоялся 31 июля, на день позже изначальной даты. Во вторник, 30 июля, после неутешительных результатов проверки качества речной воды, турниры пришлось перенести. По той же причине несколько дней подряд срывались тренировки триатлонистов, и выступать им пришлось без должной подготовки.

Касильяс финишировала 33-й. После выступления она высказала мнение, что для организаторов Олимпиады было важнее показать красивую картинку во время триатлона, чем позаботиться о безопасности. «Они вообще не думали о спортсменах. Они больше думали об обстановке, имидже, о том, как красиво выглядеть и продать мероприятие на Сене. Они совсем не думали о здоровье спортсменов. У них было восемь лет на подготовку к Играм, а с каждым годом становилось все хуже. Это позор».

Фото: Martin Bureau/Pool via REUTERS
Женский триатлон 31 июля
(Фото: Martin Bureau/Pool via REUTERS)

Не получила никакого удовольствия от заплыва и Рахел Кламер из Нидерландов. Спортсменка заявила телеканалу RTL, что «плавать в Сене было отвратительно». По ее словам, течение в реке создавало дополнительные препятствия, в результате превратив заплыв «в настоящую лотерею».

Кламер переживает, что могла подцепить заразу во время состязаний: «Посмотрим, заболею ли я, ведь я наглоталась много воды». Спортсменка назвала место проведения очень красивым, но условия соревнований «несправедливыми».

Еще одна нидерландка Майя Кингма поделилась мнением, что допускать подобные риски стыдно. «Стыдно, что есть такие риски на таком крупном мероприятии... Я рада, что соревнование состоялось, но такое напряжение — не то, что я могла бы повторить». О негативных последствиях заплыва Кингма старалась не думать.

Об «отвратительном запахе» Сены заявила и шведская триатлонистка Тильда Монссон. В интервью Expressen спортсменка выразила опасения, что могла заболеть: «Она [вода] коричневая и отвратительно пахнет. Нужно проверить, не заболею ли я теперь».

31 июля оргкомитет Олимпиады получил одобрение на проведение первых соревнований по триатлону, а смешанная эстафета запланирована на 5 августа. С 2015 года на очистку воды в Сене власти потратили €1,4 млрд. Около ста лет в реке было запрещено купаться.

После соревнований несколько триатлонистов стошнило. На плохое самочувствие пожаловались спортсменка из Казахстана Екатерина Шабалина и канадец Тайлер Миславчук. Шабалина не смогла финишировать, а Миславчук закончил турнир девятым.

Американский триатлонист Сет Райдер перед заплывом отказался мыть руки после туалета. Он объяснил это желанием подготовить свой организм к встрече с кишечной палочкой.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что всегда была уверена в возможности провести олимпийские соревнования на Сене. По ее словам, организаторы Олимпиады не готовили никакой запасной план на случай непригодности воды в Сене для соревнований.

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Олимпиада-2024 триатлон Сена
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Триатлонистов стошнило после заплыва по Сене на Олимпиаде
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Мэр Парижа призналась в отсутствии плана Б на случай грязной воды в Сене
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