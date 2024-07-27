ФИФА наказала сборную Канады за слежку дронами за соперницами на Играх
Дисциплинарный комитет ФИФА наказал женскую сборную Канады за то, что члены тренерского штаба команды использовали дроны для наблюдения за тренировкой соперниц из Новой Зеландии на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Сборная Канады оштрафована на 200 тыс. швейцарских франков ($226 тыс.), также она лишится шести очков на групповом турнире на Играх-2024.
Кроме того, главный тренер сборной Беверли Пристман, ее ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди, у которого не было аккредитации на Олимпиаду, отстранены от любой связанной с футболом деятельности сроком на один год.
Канадки 25 июля обыграли новозеландок в стартовом матче олимпийского турнира со счетом 2:1. В группе А им еще предстоят матчи с Францией и Колумбией. В Париже канадские футболистки защищают титул олимпийских чемпионок.
Перед стартовой игрой на Олимпиаде дроны были замечены на тренировках новозеландок. Полиция в итоге арестовала Ломбарди, который признался, что таким образом изучал тактику команды. После этого ФИФА открыла дисциплинарное дело против Канады, Пристман была отстранена до конца турнира.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной