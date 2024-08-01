Байлз завоевала шестое золото Олимпиады, победив в многоборье в Париже
Американка Симона Байлз завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.
В сумме за четыре упражнения Байлз получила 59,131 балла.
Второе место заняла бразильянка Ребека Андраде (57,932), третьей стала американка Суниса Ли (56,465).
27-летняя Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Ранее в Париже она выиграла золото в командном многоборье, еще четыре победы у американки, 23-кратной чемпионки мира, было на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Байлз стала самой возрастной олимпийской чемпионкой в этом виде с тех пор, как 30-летняя Мария Гороховская из СССР выиграла первые олимпийские соревнования в многоборье среди женщин в 1952 году.
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