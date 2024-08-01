Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой, победив в многоборье в Париже

Байлз завоевала шестое золото Олимпиады, победив в многоборье в Париже

Американская гимнастка вслед за победой в командном турнире стала лучшей и в личном многоборье. Второе место заняла бразильянка Ребека Андраде, уступившая Байлз почти 1,2 балла

Симона Байлз (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Американка Симона Байлз завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.

В сумме за четыре упражнения Байлз получила 59,131 балла.

Второе место заняла бразильянка Ребека Андраде (57,932), третьей стала американка Суниса Ли (56,465).

27-летняя Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Ранее в Париже она выиграла золото в командном многоборье, еще четыре победы у американки, 23-кратной чемпионки мира, было на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Байлз стала самой возрастной олимпийской чемпионкой в этом виде с тех пор, как 30-летняя Мария Гороховская из СССР выиграла первые олимпийские соревнования в многоборье среди женщин в 1952 году.

Таблица медалей Олимпиады