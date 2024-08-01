Уроженец России принес Азербайджану золото Олимпиады в дзюдо
Представитель Азербайджана Зелим Коцоев завоевал золото Олимпиады в Париже в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг.
В финале Коцоев победил Илью Суламанидзе из Грузии со счетом 10:1.
Бронзовые медали завоевали Музаффарбек Туробоев из Узбекистана и Петер Пальчик из Израиля.
Коцоеву 25 лет, он родился во Владикавказе, выступал за сборную Украины, а с 2015 года представляет Азербайджан. Коцоев является чемпионом мира (2024) и Европы (2023).
Ранее в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 73 кг бронзу завоевал уроженец Москвы Адиль Османов, представляющий Молдавию.
В Париже Азербайджан завоевал уже две золотые награды, первую победу сборной принес другой дзюдоист — Хидаят Гейдаров.
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