Уроженец России принес Азербайджану золото Олимпиады в дзюдо

Зелим Коцоев, который родился во Владикавказе, в финальном поединке в весовой категории до 100 кг победил Илью Суламанидзе из Грузии

Зелим Коцоев (Фото: Arlette Bashizi / Reuters)

Представитель Азербайджана Зелим Коцоев завоевал золото Олимпиады в Париже в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг.

В финале Коцоев победил Илью Суламанидзе из Грузии со счетом 10:1.

Бронзовые медали завоевали Музаффарбек Туробоев из Узбекистана и Петер Пальчик из Израиля.

Коцоеву 25 лет, он родился во Владикавказе, выступал за сборную Украины, а с 2015 года представляет Азербайджан. Коцоев является чемпионом мира (2024) и Европы (2023).

Ранее в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 73 кг бронзу завоевал уроженец Москвы Адиль Османов, представляющий Молдавию.

В Париже Азербайджан завоевал уже две золотые награды, первую победу сборной принес другой дзюдоист — Хидаят Гейдаров.

Таблица медалей Олимпиады