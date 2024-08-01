 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Уроженец России принес Азербайджану золото Олимпиады в дзюдо

Уроженец России Зелим Коцоев принес Азербайджану золото Олимпиады в дзюдо
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Зелим Коцоев, который родился во Владикавказе, в финальном поединке в весовой категории до 100 кг победил Илью Суламанидзе из Грузии
Зелим Коцоев
Зелим Коцоев (Фото: Arlette Bashizi / Reuters)

Представитель Азербайджана Зелим Коцоев завоевал золото Олимпиады в Париже в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг.

В финале Коцоев победил Илью Суламанидзе из Грузии со счетом 10:1.

Бронзовые медали завоевали Музаффарбек Туробоев из Узбекистана и Петер Пальчик из Израиля.

Коцоеву 25 лет, он родился во Владикавказе, выступал за сборную Украины, а с 2015 года представляет Азербайджан. Коцоев является чемпионом мира (2024) и Европы (2023).

Дзюдоист принес Грузии первое золото Олимпиады в Париже
Спорт
Лаша Бекаури

Ранее в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 73 кг бронзу завоевал уроженец Москвы Адиль Османов, представляющий Молдавию.

В Париже Азербайджан завоевал уже две золотые награды, первую победу сборной принес другой дзюдоист — Хидаят Гейдаров.

Таблица медалей Олимпиады

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 дзюдо Азербайджан Зелим Коцоев
Материалы по теме
Российские теннисистки вышли в полуфинал. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Трибуны освистали победу на Играх ушедшего из сборной России дзюдоиста
Спорт
Узбекистан впервые в истории завоевал золото Олимпиады в дзюдо
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 17:32
Суд оставил без движения иск Бакальчук о разводеБизнес, 19:52
WSJ узнала о поисках США «русских шпионов» по миру для обмена американцевПолитика, 19:47
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал ОлимпиадыСпорт, 19:45
ЦСКА подписал четвертого за день россиянина из НХЛСпорт, 19:39
В Минцифры разъяснили, когда может вырасти ставка по IT-ипотекеНедвижимость, 19:37
Кадры вылета российского самолета из Анкары после обмена заключеннымиПолитика, 19:30
Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали на рабочем местеОбщество, 19:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Доля биткоина на рынке выросла до максимума за три года. Что это значитКрипто, 19:22
Медведев посоветовал освобожденным при обмене программу защиты свидетелейПолитика, 19:21
Песков рассказал о жизни своих сына и внучкиПолитика, 19:20
На территории Омского НПЗ произошел пожарОбщество, 19:13
«Хезболла» начала новый этап военных действий с ИзраилемПолитика, 19:12
Российские теннисистки вышли в полуфинал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 19:53
Уроженец России принес Азербайджану золото Олимпиады в дзюдоСпорт, 19:10