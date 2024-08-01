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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Матвиенко назвала церемонию открытия Олимпиады в Париже «ужасом и катастрофой»
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Международный олимпийский комитет (МОК) должен исчезнуть с карты мира, если продолжит проводить ангажированные Игры. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пресс-конференции, сообщила корреспондент РБК.

«Открытие — это просто ужас и катастрофа. Это безвкусие. Так грубо и цинично оскорбить всех христиан мира. Куда делась Франция с ее культурой. Если МОК не сделает выводы и не вернет Играм неангажированный характер, то эта организация должна исчезнуть с карты мира. И должна начаться перезагрузка международных игр».

Матвиенко сообщила, что не следит за Олимпиадой. «Я ее принципиально не смотрю, потому что там нет российского спорта (на Игры поехали 15 российских спортсменов — «РБК Спорт»). Это политизированные игры. Нет луза состязательности. Олимпийскими играми их назвать сложно», — добавила она.

Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам».

После этого директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр.

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Олимпиада-2024 Валентина Матвиенко Международный олимпийский комитет (МОК)
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Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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