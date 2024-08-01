Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира
Международный олимпийский комитет (МОК) должен исчезнуть с карты мира, если продолжит проводить ангажированные Игры. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пресс-конференции, сообщила корреспондент РБК.
«Открытие — это просто ужас и катастрофа. Это безвкусие. Так грубо и цинично оскорбить всех христиан мира. Куда делась Франция с ее культурой. Если МОК не сделает выводы и не вернет Играм неангажированный характер, то эта организация должна исчезнуть с карты мира. И должна начаться перезагрузка международных игр».
Матвиенко сообщила, что не следит за Олимпиадой. «Я ее принципиально не смотрю, потому что там нет российского спорта (на Игры поехали 15 российских спортсменов — «РБК Спорт»). Это политизированные игры. Нет луза состязательности. Олимпийскими играми их назвать сложно», — добавила она.
Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.
Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам».
После этого директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр.
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