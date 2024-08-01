Российская пловчиха заявила, что сменила гражданство ради медали ОИ-2024

Анастасия Кирпичникова после серебра ОИ-2024 на дистанции 1500 м вольным стилем поблагодарила французских болельщиков за поддержку и отметила, что ради олимпийского пьедестала и меняла российское спортивное гражданство

Анастасия Кирпичникова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Выступающая за Францию пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила в интервью Sports.ru, что сменила российское спортивное гражданство ради олимпийских медалей.

Накануне 24-летняя Кирпичникова завоевала серебро Олимпиады в Париже на дистанции 1500 м вольным стилем.

«Я все еще в шоке. Ради этого я и меняла спортивное гражданство — чтобы быть на олимпийском пьедестале. Если честно, мечтала о бронзе, потому что Симона Квадарелла все эти годы была второй за Кэти Ледеки. А теперь я вторая!» — сказала Кирпичникова.

Спортсменка отметила, что так сильно, как на Олимпиаде, публика ее еще никогда не поддерживала. «Спасибо им, болеют как за свою, хотя я всего лишь год как француженка», — заявила Кирпичникова.

На вопрос, удивляет ли ее такая поддержка, Кирпичникова ответила: «Есть и те, кто не рад. Существуют и хейтеры, как и в России. Но большинство поддерживают. Даже до соревнований много писали в соцсетях: «Надеемся, у тебя будет медаль». Тем более французские девочки давно не были на подиуме — с Лондона-2012».

По словам Кирпичниковой, она долго думала над сменой гражданства. «Но когда сказали, что мы не едем на чемпионат мира — 2022, точно поняла: надо. К тому моменту я четыре года плавала во Франции. Если бы это был месяц, никто бы мне паспорт, конечно, не дал. А так знала, на что шла. И классно, что все закончилось так хорошо», — добавила она.

Кирпичникова в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио). Спортивное гражданство на французское Кирпичникова сменила в мае 2023 года.