 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российская пловчиха заявила, что сменила гражданство ради медали ОИ-2024

Кирпичникова — о серебре Олимпиады: ради этого я и меняла гражданство
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Анастасия Кирпичникова после серебра ОИ-2024 на дистанции 1500 м вольным стилем поблагодарила французских болельщиков за поддержку и отметила, что ради олимпийского пьедестала и меняла российское спортивное гражданство
Анастасия Кирпичникова
Анастасия Кирпичникова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Выступающая за Францию пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила в интервью Sports.ru, что сменила российское спортивное гражданство ради олимпийских медалей.

Накануне 24-летняя Кирпичникова завоевала серебро Олимпиады в Париже на дистанции 1500 м вольным стилем.

«Я все еще в шоке. Ради этого я и меняла спортивное гражданство — чтобы быть на олимпийском пьедестале. Если честно, мечтала о бронзе, потому что Симона Квадарелла все эти годы была второй за Кэти Ледеки. А теперь я вторая!» — сказала Кирпичникова.

Сменившая гражданство россиянка завоевала серебро Олимпиады
Спорт
Анастасия Кирпичникова

Спортсменка отметила, что так сильно, как на Олимпиаде, публика ее еще никогда не поддерживала. «Спасибо им, болеют как за свою, хотя я всего лишь год как француженка», — заявила Кирпичникова.

На вопрос, удивляет ли ее такая поддержка, Кирпичникова ответила: «Есть и те, кто не рад. Существуют и хейтеры, как и в России. Но большинство поддерживают. Даже до соревнований много писали в соцсетях: «Надеемся, у тебя будет медаль». Тем более французские девочки давно не были на подиуме — с Лондона-2012».

По словам Кирпичниковой, она долго думала над сменой гражданства. «Но когда сказали, что мы не едем на чемпионат мира — 2022, точно поняла: надо. К тому моменту я четыре года плавала во Франции. Если бы это был месяц, никто бы мне паспорт, конечно, не дал. А так знала, на что шла. И классно, что все закончилось так хорошо», — добавила она.

Кирпичникова в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио). Спортивное гражданство на французское Кирпичникова сменила в мае 2023 года.

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
плавание Олимпиада-2024 Анастасия Кирпичникова
Материалы по теме
Единственный российский пловец завершил выступления на Олимпиаде
Спорт
Россиянка взяла серебряную медаль. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Сменившая гражданство российская пловчиха не вышла в финал Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 17:32
Очень маленький мир: каковы пределы у миниатюризации жизни. ВидеоРБК и Сбер, 18:11
ПСБ продлил акцию для ветеранов боевых действийПресс-релиз, 18:09
Песков посоветовал не возвращаться уехавшим из России «врагам»Политика, 18:01
Песков заявил, что Путин не смотрел церемонию открытия ОлимпиадыСпорт, 18:00
Скандал в боксе и вылет Зверева. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:59
Прокуратура Приморья изучит видео обрушения потолка в банном комплексеОбщество, 17:55
В Киеве начал ржаветь монумент «Родина-мать»Политика, 17:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Официальный курс евро ЦБ впервые за месяц упал ниже ₽93Инвестиции, 17:47
Стартовал прием заявок на конкурс научной фантастики «Россия 2050»Отрасли, 17:43
Сырский назвал сложной ситуацию на двух направленияхПолитика, 17:36
В России представили новый кроссовер «Москвич 8»: все подробностиАвто, 17:33
Мосбиржа приостановит торги бумагами HeadHunter в связи с реорганизациейИнвестиции, 17:31
В МЧС сообщили о погибшей при обрушении дома в Нижнем ТагилеОбщество, 17:29
Российская пловчиха заявила, что сменила гражданство ради медали ОИ-2024Спорт, 17:28