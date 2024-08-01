Цзю фразой «сошли с ума» оценил допуск проваливших гендерный тест боксерш

Константин Цзю допустил, что провалившие гендерный тест боксерши могли использовать запрещенные вещества

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» назвал бредом допуск до женских соревнований по боксу на Олимпиаде Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых в 2023 году дисквалифицировали после биохимического теста на гендерное соответствие.

«Это полный бред. Люди сошли с ума. Мужчина с женщиной может драться? Нет, конечно. Как понять, что провален гендерный тест? Может быть, они обкололись чем-то. Но никакая женщина, став мужчиной, не захочет боксировать с мужиками. Это однозначно. В обратную сторону, может быть. Больные люди, других слов нет», — сказал Цзю «РБК Спорт».

МОК 30 июля допустил до участия в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые год назад были отстранены после биохимического теста на гендерное соответствие.

По данным The Guardian, во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели спортсменки были дисквалифицированы после гендерного теста. Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг. Insidethegames со ссылкой на алжирские СМИ писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона.

Тогда же глава Международной ассоциации бокса (IBA, ныне лишена международного признания) Умар Кремлев сообщал, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, но по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

28-летняя Линь Юйтин — двукратная чемпионка мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф является серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио.