Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде.
В 1/4 финала россиянки обыграли Катержину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.
Синякова и Крейчикова были посеяны на Олимпиаде под вторым номером.
В полуфинале россиянки сыграют с победительницами матча Кристина Буча / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина).
В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер — во втором.
Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде.
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