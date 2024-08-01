Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

В 1/4 финала российские теннисистки обыграли вторых сеяных — Катержину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии

Диана Шнайдер и Мирра Андреева (Фото: Edgar Su / Reuters)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде.

В 1/4 финала россиянки обыграли Катержину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

Синякова и Крейчикова были посеяны на Олимпиаде под вторым номером.

В полуфинале россиянки сыграют с победительницами матча Кристина Буча / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина).

В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер — во втором.

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде.

Таблица медалей Олимпиады