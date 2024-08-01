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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В 1/4 финала российские теннисистки обыграли вторых сеяных — Катержину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии
Диана Шнайдер и Мирра Андреева
Диана Шнайдер и Мирра Андреева (Фото: Edgar Su / Reuters)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде.

В 1/4 финала россиянки обыграли Катержину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

Синякова и Крейчикова были посеяны на Олимпиаде под вторым номером.

В полуфинале россиянки сыграют с победительницами матча Кристина Буча / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина).

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В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер — во втором.

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде.

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теннис Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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