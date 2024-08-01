Велогонщиков сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне в Париже

Спортсмены лишились десятков велопокрышек и различных запчастей на сумму €2,3 тыс.

Словацкая велогонщица Нора Енчушова (Фото: Tim de Waele / Getty Images)

В Олимпийской деревне в Париже ограбили сборную Словакии по велоспорту. Об этом сообщает газета Valeurs actuelles.

Команда хранила оборудование в незапертом шкафчике, речь идет о десятке велопокрышек и различных запчастях. Сумма ущерба оценивается в €2,3 тыс.

Словацким велогонщикам 3 и 4 августа предстоит стартовать в групповых гонках на Олимпиаде.

На этой неделе сообщалось, что несколько спортсменов и тренеров, проживающих в Олимпийской деревне, заявили в полицию о пропаже личных вещей. Всего было пять таких заявлений. Le Parisien отмечала, что проведение расследований затруднено отсутствием камер видеонаблюдения в жилых помещениях спортсменов.

Всего в Олимпийской деревне проживают около 9 тыс. спортсменов и 5 тыс. тренеров.