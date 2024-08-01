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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Единственный российский пловец завершил выступления на Олимпиаде

Российский пловец Сомов не вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 м кролем
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Евгений Сомов показал в своем предварительном заплыве на 50 м кролем четвертый результат, чего не хватило для выхода в следующую стадию. Для россиянина Игры в Париже закончены, ранее он не вышел в финал на 100 м брассом
Евгений Сомов
Евгений Сомов (Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters)

Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже.

В своем предварительном заплыве он занял четвертое место с результатом 23,43 секунды.

Он уступил представителям Фиджи (22,71), Мальты (22,89) и Нигерии (23,34).

Сомов — единственный российский пловец, который принимает участие в Олимпиаде. Ранее он не вышел в финал на дистанции 100 м брассом. Для россиянина Игры закончены.

Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 россиян.

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