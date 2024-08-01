Единственный российский пловец завершил выступления на Олимпиаде
Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже.
В своем предварительном заплыве он занял четвертое место с результатом 23,43 секунды.
Он уступил представителям Фиджи (22,71), Мальты (22,89) и Нигерии (23,34).
Сомов — единственный российский пловец, который принимает участие в Олимпиаде. Ранее он не вышел в финал на дистанции 100 м брассом. Для россиянина Игры закончены.
Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 россиян.
Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде
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